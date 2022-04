Vincent Lindon : qui accompagnera l’acteur français dans le jury du Festival de Cannes ?

On connaît désormais les noms et visages du jury du Festival de Cannes. La 75ème édition se tient du 17 au 28 mai sur la Croisette. Et pour présider le jury, le comité de sélection présidé par Thierry Frémaux a choisi l’acteur Vincent Lindon. La star de 62 ans a accepté de relever ce rôle confié en 2021 à l’Américain Spike Lee. L’acteur français remettra la Palme d’or à l’un des 21 films de la Compétition le samedi 28 mai, lors de la Cérémonie de clôture. Pour rappel, la dernière star française présidente du jury du Festival de Cannes remonte à 2009, avec Isabelle Huppert.Qui se tiendra à ses côtés tout au long du Festival de Cannes ?

Il y aura tout d’abord un autre français : Ladj Ly, réalisateur et scénariste connu pour avoir réalisé Les Misérables, sorti en 2019. Mais aussi Rebecca Hall, actrice, réalisatrice, scénariste et productrice britannico-américaine, Deepika Padukone, actrice et mannequin indienne, Noomi Rapace, actrice suédoise, Jasmine Trinca, actrice italienne, Asghar Farhadi, scénariste, réalisateur et producteur iranien et Jeff Nichols, réalisateur et scénariste américain et Joachim Trier, réalisateur et scénariste norvégien.

Vincent Lindo : “Une splendide et lourde tâche”

Vincent Lindon a réagi à nomination à la tête du Festival de Cannes : “C’est un immense honneur et une très grande fierté de me voir confiée, au milieu du tumulte des multiples événements que nous traversons dans le monde, la splendide et lourde tâche de présider le Jury du 75e Festival International du Film de Cannes.”

Vincent Lindon © Zuma Press

Vincent Lindon © JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

PROMETHEUS © TWENTIETH CENTURY FOX FILMS CORPORATION

Vincent Lindon © JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

Javier Bardem, Asghar Farhadi et Penelope Cruz – Photocall du film “Everybody Knows” à l’hôtel Ursa © Backgrid USA

Vincent Lindon © Denis Guignebourg

Ladj Ly © BORDE-JACOVIDES

Vincent Lindon © COADIC GUIREC

Jasmine Trinca © LaPresse

Jasmine Trinca © BS

Jasmine Trinca © MPP

Deepika Padukone © INSTAGRAM

Joachim Trier © INSTAGRAM

Rebecca Hall © © Mega / KCS PRESSE

Rebecca Hall © PASCAL BARIL / TELE STAR