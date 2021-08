Vincenzo Abbinante console onorario Marocco: spiega il significato di “Al Barad” terra di ospitalità

Vincenzo Abbinante console onorario del Marocco spiega il significato di “Al Barad” Il suo concetto si basa sull’ospitalità e cultura marocchina, conferendogli un’originalità al design preservando la tradizione del popolo marocchino.

Questo Concept si svilupperà infine in un modello fisico e sarà collocato nel Museo Marocchino con molta visualizzazione digitale del progetto. Questa è un’opportunità per costruire un monumento centrale che si espande in una città per ospitare un milione di persone mantenendo nel tempo la domanda e l’offerta sotto controllo. Mi sono ispirato a questo concetto perché sono stato trattato con amore e accolto in qualsiasi casa marocchina con il loro tè tradizionale, mostrando la loro ospitalità familiare. L’arte e il design marocchini mi stupiscono e ho voluto dare un contributo prezioso al loro paese con la mia esperienza.

Il viaggio è iniziato con un sogno di un’idea, che è stata lavorata per ottenere una realizzazione visiva nel tempo. Ho lavorato a questo progetto per oltre cinque anni e ho investito tempo e risorse senza dimenticare il mio sudore e la mia passione per lasciare un’eredità con il tuo aiuto ora. Ho completato il disegno di base e ho bisogno di finire il Master Plan per includere la città intorno dandogli un valore al progetto principale per renderlo finalmente fattibile al governo con investitori internazionali intorno al progetto disposti a sostenerlo se ho un via libera dal governo. Ho incontrato molti investitori per accendere il concetto collettivamente, tutto ciò di cui ho bisogno è che il governo realizzi i guadagni di un tale progetto e lo benedica con un pieno via libera per fornire la terra lontana da una città, priva di inquinamento come input.

Quindi, con il finanziamento,

Sarò in grado di completare il progetto con misurazioni accurate del piano generale e creare modelli fisici 3D reali con immagini da una mini cam wire, passando attraverso i modelli della città da presentare al re del Marocco. Cerco di completare questo progetto con un caso di studio aziendale realizzato dalle migliori società di revisione professionale. Ho i seguenti ostacoli che verranno risolti con il supporto dei vostri fondi.

1. Lavorare con il team, con cui lavoravo in passato, ancora una volta perché è stata una collaborazione fantastica.

2. Un piano della città aggiornato con nuovi design animati in 3D come presentazione visiva.

3. Una render farm personalizzata per il rendering interno di tutti gli elementi visivi.

4. V irtual R progetto eality per sviluppare ed esplorare, a disposizione del pubblico.

5. Quattro staff di progettazione per lavorare su varie aree di questo progetto per un minimo di nove mesi o più a seconda del tuo supporto.

6. Tre tipi di modelli fisici 3d con tre diverse viste del progetto.

7. Una presentazione di App che chiunque può scaricare gratuitamente dando loro la possibilità di votare e sostenere la visione futura di una città a venire che potrebbe valere quasi un trilione come formula di business.

8. La cosa più importante è avere un piccolo ufficio fisico per il mio team di progettazione o per chiunque venga a trovarmi e si lasci ispirare dal nostro ambiente di lavoro di squadra. Tutto questo può essere un viaggio da un sogno a una fase di realtà con questo passo più importante che è il tuo supporto alla fase principale.

Questa è un’opportunità per avere un tè nella teiera come una Ginnie in futuro quando diventerà realtà. Siete tutti invitati. Quindi aiutami gentilmente a diffondere questo link sui tuoi social media come uno sforzo per promuovere la mia visione come un passo verso l’umanità. Rischi e sfide Fondamentalmente non ci sono rischi per questo progetto poiché faremo tutti la nostra parte per presentare una buona intenzione al governo del Marocco e consentire ad altri governi di tutto il mondo di vedere i materiali open source che renderò aperti al pubblico. È un piano generale per connettere le comunità e può essere utilizzato da qualsiasi governo sostituendo il monumento principale con il proprio monumento o punto di riferimento.

Insegna ai governi a ricominciare da zero in nuove aree e spostare le persone in nuovi ambienti sanitari, lavorando con le soluzioni di scarto dal sottosuolo, mantenendo l’inquinamento al minimo per standard di vita di qualità. Mi è stato offerto un collocamento in Marocco per i modelli affinché il pubblico possa vedere e accedere al concept del progetto. È finalmente posizionato affinché il mondo possa vedere fisicamente la visione partendo da soli modelli e ammirarlo tutto con il tuo aiuto. Ci sono molte altre idee che posso rivelare prima della fine di quest’anno, una volta che i miei brevetti saranno stati approvati.