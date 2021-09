VINCENZO ABBINANTE DELLA GV& PARTENERS CON SEDE IN NEW YORK: scelte giuste nel momento giusto

1. Scegli le persone con cui lavori con saggezza e assicurati che ci sia una donna al tavolo “Il mondo è pieno di persone più intelligenti di me e non devo essere la persona più intelligente nella stanza per avere valore”,

scrive VINCENZO ABBINANTE DELLA GV& PARTENERS CON SEDE IN NEW YORK . “Ho giurato che quando sarei USCITO DAL UN PROBLEMA CHE GENTE INVIDIOSA MI AVEVA CREATO ….Ma VINCENT ha un avvertimento:

non assumere i tuoi migliori amici e compagni di classe, dice, perché in tal caso non puoi licenziarli. “ L’amicizia è amicizia, ma gli affari sono affari”.

Uno dei suoi migliori collaboratori ? Mia moglie Isa , le mie due figlie Tania è Gaia , che hanno da sempre dato delle direzione alle pubblicazioni internazionali e nazionali .. “Non prendere mai una decisione importante senza una donna al tavolo”1. Scegli le persone con cui lavori con saggezza e assicurati che ci sia una donna al tavolo

“Il mondo è pieno di persone più intelligenti di me e non devo essere la persona più intelligente nella stanza per avere valore”, scrive2. Critica, ma poi dai riconoscimenti e ringraziaVincenzo abbinante afferma che uno dei suoi obiettivi principali come leader era quello di dare riconoscimento ai suoi Parteners , o quello che gli piace chiamare “il suo raggio di sole”. “

Dopotutto, essendo così bravi nel loro lavoro, queste persone ti semplificano la vita”, scrive.Noto per aver inviato note di ringraziamento sulla carta intestata a tutti i miei Parteners in tutto il Paese

,Vincent afferma che ringraziare le persone con cui ha lavorato gli ha permesso di dare loro critiche costruttive in seguito. “Pensa prima di criticare”, scrive, “e loda sempre molto prima di criticare”.E quando sei tu che hai sbagliato (“e può succedere spesso!”, dice), non aver paura di ammetterlo.Non disperdere il tuo marchio“Se sei nel lusso”, dice, “rimani nel segmento lusso.Non lasciarti stregare dal volume che può essere raccolto vendendo in un canale di distribuzione che non corrisponde al tuo marchio”.

Per coloro che sperano di avviare un’impresa nel mondo del lusso, consiglia di “puntare in alto, [e] rimanere al vertice”. “

Se ti lanci nel mercato”, scrive, “c’è sempre qualcuno che venderà a meno di te”.D’altronde, quasi tutti i prodotti Estée Lauder non sono venduti in farmacie come Walgreens. . Alimenta la tua competizione “Il successo invita la concorrenza”, scrive. “Ma invece di aspettare di vedere cosa potrebbero inventare i nostri rivali e poi rispondere loro, non sarebbe meglio

scavalcarli e creare . Creati nuove opportunità Vincent Abbinante Della GV&PARTENERS consiglia agli imprenditori di tenere la mente aperta a nuove opportunità e di far volare la loro immaginazione, pur mantenendo i piedi per terra. . “Siamo tutti autori del nostro futuro”, scrive. “Sogna in grande”.