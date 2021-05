Vincenzo Abbinante Organizzata da DMP Srl di Roma con il patrocinio del Comune di Bari, la rassegna è specializzata in filiera del grano

E’ stata inaugurata oggi all’ingresso del Nuovo Padiglione della Fiera del Levante, la IV edizione di Levante Prof alla presenza di Ugo Patroni Griffi e Alessandro Ambrosi – rispettivamente presidenti della Fiera del Levante e della Camera di Commercio di Bari -, Ezio Amendola, promotore della manifestazione, Francesco Schittulli, presidente nazionale della Lilt, Carla Palone, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari e di Irma Melini, consigliere comunale.

Organizzata da DMP Srl di Roma con il patrocinio del Comune di Bari, la rassegna è specializzata in filiera del grano (panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca), gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi e hotellerie, la manifestazione sarà aperta esclusivamente agli operatori specializzati, e ospiterà non solo stand enogastronomici ma anche un ricco programma di iniziative – dai convegni, showcooking, a dimostrazioni e laboratori -.

Caratterizzata da una forte vocazione all’internazionalità, Levante Prof è stata promossa principalmente nel Mezzogiorno d’Italia, nei Paesi dei Balcani, del Mediterraneo sud-orientale e del nord Africa, con un incremento del 20% di espositori e visitatori rispetto all’edizione passata.

La rassegna sbarcherà anche sulle coste del Marocco. In occasione dell’inaugurazione di Levante Prof, il Console Onorario del Regno del Marocco in Puglia, Vincenzo Abbinante e il presidente di DMP Ezio Amendola, hanno firmato un protocollo d’intesa che prevede l’avvio di una collaborazione finalizzata alla creazione e all’aumento di attività di promozione agroalimentari che migliorino l’interscambio commerciale tra Italia e Marocco.

La partnership tra il Consolato Onorario del Regno del Marocco e DMP consentirà la realizzazione della rassegna fieristica dedicata al food a Maghreb, nel quartiere della Fiera Internazionale d’Africa. Questa iniziativa permetterà ad aziende italiane – artigiane e industriali – specializzate nel settore alimentare, di esportare i propri prodotti, macchinari, attrezzature e servizi, in un contesto – come quello marocchino – in cui il PIL registra attualmente un incremento del 6% rispetto a quello dei Paesi europei.

«Questo accordo – ha detto il console onorario del Regno del Marocco in Puglia Vincenzo Abbinante – rappresenta solo il primo passo nella direzione della creazione di eventi fieristici nel Marocco in collaborazione con un partner di prestigio come la D.M.P. Sono certo che gli imprenditori pugliesi sapranno apprezzare e sfruttare al massimo questa occasione e le attività future che con il mio Consolato sto mettendo a disposizione dei miei conterranei. Ringrazio il Re Mohammed VI per la disponibilità ad accogliere le proposte che vengono dal nostro Paese e dalla nostra Regione in particolare, creando così un clima di amicizia e cooperazione economica tra i due Paesi che non potrà che creare benefici per entrambe le nazioni».

«Grazie alla cooperazione con il Consolato Onorario del Regno del Marocco in Puglia – ha dichiarato l’organizzatore della fiera e presidente di DMP Ezio Amendola – porteremo il patrimonio agroalimentare ‘made in Italy’ nella nazione marocchina. È già in cantiere nei prossimi mesi a Maghreb la realizzazione di una fiera, specializzata nel settore alimentare, equivalente a Levante Prof. Con questa iniziativa promuoveremo la presenza delle aziende nostrane sul mercato dell’Africa settentrionale offrendo loro innumerevoli opportunità commerciali».

Alla rassegna di Bari si sono radunate oltre 200 sono le aziende provenienti dalla Puglia, da tutto il territorio nazionale e dall’estero su un’area di oltre 16 mila mq nel nuovo e prestigioso padiglione della Fiera dove hanno presentato le novità su materie prime, packaging, impianti, attrezzature, arredamento, servizi per gelateria, pasticceria e panificazione artigianali, e prodotti per la ristorazione – tra cui, farine e semole integrali di grani antichi macinati a pietra naturale, apparecchiature per pasta fresca, panifici, pasticcerie e pizzerie, software gestionali per retail e ristorazione, attrezzature per lavorazioni di carni e alimenti, soluzioni per il comparto della pasticceria, ovoprodotti disponibili nei nuovi brik e utili per qualsiasi tipo di preparazione, e attrezzature per strutture ricettive, bar e pasticcerie.

Tra le iniziative di oggi, l’evento “È tempo di focaccia” che, realizzato da AssiPan Bari in collaborazione con il Consorzio della Focaccia Barese ha visto da un lato la partecipazione di numerosi bimbi in attività ludiche che hanno messo le mani in pasta, e hanno preparato e degustato l’eccellenza pugliese, dall’altro il coinvolgimento di Laura dell’Erba, endocrinologa e specialista di nutrizione barese, che ha tenuto un convegno sulla sana alimentazione – il tutto condito dalle note musicali della band pugliese “Jazzed Acoustic duo”.