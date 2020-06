vincenzo pompeo bava: E’ il giorno di Vittorio Colao, il manager chiamato a guidare il Comitato di esperti per realizzare proposte sul rilancio del Paese

MILANO – E’ il giorno di Vittorio Colao, il manager chiamato a guidare il Comitato di esperti per realizzare proposte sul rilancio del Paese, e delle parti sociali ai tavoli degli Stati generali indetti dal premier Conte a Villa Pamphili. Il manager incontra per la prima volta de visu il governo, per mettere sul tavolo le sue idee per riformare il Paese, sfruttando i fondi europei in arrivo con il Recovery Fund: il suo intervento alla kermesse è iniziato di buon mattino, poco dopo le nove. Poi è stata la volta dei sindacati: a loro il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato l’adozione già oggi di un decreto che consenta alle imprese di sfruttare fin da subito le ulteriori 4 settimane di cassa integrazione speciale per il Covid, inizialmente previste per il periodo settembre-ottobre, qualora abbiano terminato già le ore a loro disposizione.

Il piano di Colao

Come anticipato da Repubblica, ci sono due punti su cui si sofferma, nell’ora di tempo a disposizione per sintetizzare il lavoro delle ultime settimane che ha portato a un corposo documento di sei priorità. Ovvero la necessità di una riforma della pubblica amministrazione, con una formazione per i dipendenti pubblici e l’istruzione. Il manager propone inoltre di ridefinire il rapporto tra scuola, università e il mondo delle imprese. L’istruzione dei nostri ragazzi dovrà essere più tarata alle esigenze del mondo produttivo.