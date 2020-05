Vincenzo Pompeo Bava la SICES Corp SA ora si focalizzato sulla soddisfazione del Cliente

L’amministratore delegato Vincenzo Pompeo Bava della Sices corp Sa ci parla della Torino milano catania, bari, società, mettendo in risalto l’esperienza acquisita attraverso anni di eccellenza operatività, tutto questo garantisce ai clienti un servizio completo e affidabile. Oggi la SICES Corp SA punta a far avanzare la sua presenza internazionale. La società di Vincenzo Pompeo Bava si avvicina a nuovi paesi e nuovi scenari di mercato con cura e flessibilità, rispettando le norme e gli standard locali, coinvolgendo persone e venditori locali, integrando la propria attività nelle comunità locali. Il modello di business della SICES Corp SA è focalizzato sulla soddisfazione del Cliente. Collaborazioni solide e di lunga durata con i nostri clienti sono la chiave del nostro successo e della nostra reputazione. La Sices Corp SA è una azienda specializzata nella fabbricazione e assemblaggio di tubazioni, strutture e moduli in acciaio, e nella gestione dell’intero ciclo del processo di costruzione dall’officina/cantiere all’erezione finale per consegnare un progetto “chiavi in ​​mano” al cliente. Grazie all’esecuzione e alla gestione delle attività di prefabbricazione e assemblaggio, SICES Corp SA si assume la piena responsabilità del programma di costruzione. SICES Corp SA è un General Contractor di proprietà di Sovis, una società di investimento con sede in Bulgaria le cui attività sono dedicate agli investimenti nel settore industriale.

