vincenzo:-tutti-gli-stereotipi-sugli-italiani-della-serie-coreana

Il k-drama che ha conquistato l’Asia è un compendio di luoghi comuni sull’Italia con tanto di apologia della mafia. Ecco come ci vedono in Corea del Sud secondo questa spassosissima comedy di Netflix che vi raccomandiamo caldamente.

Nel primo episodio di Vincenzo, un giovanotto di origini asiatiche si reca nelle campagne di Viterbo con lo scopo di inoltrare un sibillino ultimatum a Emilio, malavitoso romano: è Vincenzo Cassano, figlio prediletto del boss mafioso Don Fabio e suo consigliere. Emilio lo investe di insulti razzisti: gli dà del “cinesino”, lo ringrazia sarcasticamente con un “arigato”: peccato che il suo interlocutore vanti origini coreane, non cinesi o giapponesi. Il k-drama divenuto un fenomeno mediatico in Corea del Sud e sbarcato in Italia su Netflix il 9 maggio introduce il suo protagonista – un coreano adottato da bambino da una coppia di genitori italiani e successivamente preso sotto l’ala protettrice di un padrino – con un tocco di classe: prendendo in giro gli stereotipi che investono gli orientali da sempre, per alcuni di noi “indistinguibili”. Naturalmente le differenze sono abissali (provate a dare del “giapponese” a un coreano, è come dare del “laziale” a un romanista) ma l’autore della serie Park Jae-bum e i suoi concittadini non mancano di autoironia. Ed è con il medesimo atteggiamento che gli italiani sono invitati a godersi una delle serie più esilaranti del decennio. Per noi più che per chiunque altro, e vi spieghiamo perché.

Quando, lo scorso 20 febbraio, Vincenzo ha debuttato con i primi due episodi nella maggior parte del mondo grazie a Netflix (da noi arriva solo ora perché i boss locali della piattaforma ritengono che gli italiani non leggano i sottotitoli in inglese, e purtroppo questo non è uno stereotipo da sfatare), l’interesse primario verso questa comedy che declina in dramma, storia criminale e parabola morale, era rivolto al suo protagonista, l’attore Song Joong-ki, superstar in patria e di recente protagonista della rocambolesca space opera Space Sweepers (reperibile sempre su Netflix) che in Italia non ci ha neanche mai messo piede.

Pubblico e critica si chiedevano come si sarebbe trasformato l’attore con il volto da angelo in spietato mafioso. Vincenzo è costellata di dialoghi e monologhi in italiano: agli sfoghi farciti da sequenze infinite di parolacce che l’avvocato lancia (con un accento italiano a volte ridicolo, a volte credibile) all’indirizzo degli ex compatrioti coreani, si alternano scambi con il fratello Paolo e con il suo braccio destro Luca, seguiti da conversazioni con i nuovi amici coreani, tutti improntati a generare una serie infinita di stereotipi, per lo più infondati, sul Belpaese.

Premessa: come l’italiano medio ignora le differenze culturali sostanziali che esistono in seno alla Corea del Sud, il coreano tipico non ha idea del fatto che “faccia strano” il fatto che Vincenzo sia un mafioso lombardo. Nella serie la malavita italica è polarizzata tra Milano e Roma, i suoi esponenti parlano con accenti delle rispettive zone e la temibile famiglia mafiosa dei Luciano non è, apparentemente, mai scesa più giù di Fregene. Vincenzo gesticola come un matto e unisce le dita a cono per sventolarle continuamente sotto al naso del suo interlocutore. Tutto sommato, è un mafioso buono: i membri della multinazionale Babel e dello studio legale che li difende, di omicidi, ricatti, ritorsioni e vendette ne sanno più di lui. Verso la fine della serie, il gruppo di alleati di Vincenzo adotta un look alla men in black e comincia a gesticolare come lui, ormai perfettamente integrati con quella che è, secondo loro, l’immagine del mafioso nostrano.

Quindi, la mafia italiana è tipicamente nordica (falso), gli italiani gesticolano forsennatamente (vero). Secondo Vincenzo sono anche fissati col calcio (come negarlo), sono certi della superiorità della cucina (confermo) e la malavita nostrana è un’organizzazione animata dal senso dell’onore che non pratica mai le proprie attività criminali discapito degli innocenti (cosa??). Sempre secondo i coreani, gli italiani non sopportano il cibo piccante (mai sentito parlare di cucina calabrese?), sono ossessionati dalla moda e vestono solo completi su misura. Cassano è introdotto come un mafioso collerico ma con una grande senso della giustizia, che prende le parti delle vittime di Babel e le difende strenuamente (vero, ma lo fa soprattutto per recuperare una ingente somma di denaro). I suoi nemici, specialmente il sociopatico Ceo dell’azienda Jang Joon-woo (l’idol TaecYeon) e l’amorale avvocatessa Choi Myung-hee sono talmente cattivi da far sembrare Vincenzo, killer a sangue freddo, quasi innocente.

Quando Cassano conquista l’affetto e la stima degli inquilini di un edificio presi di mira da Babel, tra cui un buffo cuoco coreano che si spaccia per chef stellato di “Italian cuisine”, una avvocatessa esagitata, del poliziotto specializzato in casi legati alla mafia e a Inzaghi (il piccione preferito di Vincenzo) la sua trasformazione nell’italiano pittoresco e carismatico secondo i coreani è completa. A metà stagione, la popolarità della serie, ormai un fenomeno mediatico, ha raggiunto livelli tali in patria da dover soddisfare le richieste del pubblico di aumentarne il numero di puntate, mentre celebrità e comuni mortali hanno dichiarato di voler imparare la nostra lingua. Nelle puntate finali (dribbliamo gli spoiler), tuttavia, lo stesso Vincenzo che ha assunto atteggiamenti da padrino bonario verso un membro redento di Babel, svelerà una natura sadica e vendicativa da vero sicario della mala, volta a restituirne un’immagine più realistica e molto, molto meno apologetica.

Questo suggerisce che venti episodi di Vincenzo siano stati sufficienti per abbattere almeno alcuni degli stereotipi nei confronti della criminalità nostrana, fenomeno suggellato dal monologo dell’epilogo in cui Cassano riconosce che un mafioso come lui – per quanto schierato coi buoni – resti comunque un villain: “Il male è vasto e grande”. Adesso tocca a quelli di noi che sotto sotto la pensano come Emilio liberarsi di qualche luogo comune sui “cinesini“.