vinceremo-noi!-i-topi-inizano-i-preparativi-per-abbandonare-la-nave

Buone notizie! I banchieri centrali hanno esagerato e hanno esposto la loro sinistra rete a tutti quanti. Lungi dal portare a un blocco planetario permanente (Agenda Comunista 2030), questo passo falso costerà loro il monopolio sul credito governativo e si tradurrà in una rinascita della libertà.

Non è possibile che la razza umana accetti indefinitamente vaccini tossici, maschere e allontanamento sociale. Quando arriverà la prossima stagione influenzale e le persone si renderanno conto che non finirà mai, insorgeranno contro i traditori che hanno inflitto così tanti danni inutili e morti a milioni di persone.

Un virus con un tasso di mortalità di qualche cifra dopo lo zero virgola percento non è una pandemia. È una patetica scusa per un cambiamento sociale e politico radicale e antidemocratico. La colpa di qualsiasi ulteriore malattia può essere attribuita ai vaccini tossici. I banchieri centrali credono di poter annullare le leggi morali e naturali dell’universo.

Stanno per imparare che non possono e noi insegneremo loro quella lezione. Lo faremo resistendo in massa alle loro cazzate. Siamo chiamati al sacrificio per i nostri figli e per un futuro degno degli uomini, in ultima analisi, per noi. Certamente alcuni di noi dovranno soffrire o addirittura morire. Ma non abbiamo alternative. Moriremo in piedi. Non vivremo in ginocchio. Non dobbiamo lasciare che continuino ad indebolirci. Come dimostra il dottor Mike Yeadon e come abbiamo cercato di fare capire anche noi nel nostro piccolo, con tutte le nostre energie, tutto ciò che riguarda il Covid è una mostruosa frode. I truffatori devono essere tenuti a rendere conto.

Non appena vedranno che la marea è cambiata, i topi abbandoneranno la nave. (E se ho visto bene, lo stanno già facendo, vedi la “separazione di Gates“, espediente per racimolare e mettere al sicuro quanti più denari possibile in vista della sconfitta).