vincono-la-72esima-edizione-del-festival-di-sanremo-2022-mahmood-e-blanco,-ecco-la-classifica-finale

Vincono la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco con la canzone Brividi, Al secondo posto Elisa mentre Al terzo posto del Festival di Sanremo si classifica Gianni Morandi. La serata finale di Sanremo 2022. Si apre con l’Inno di Mameli suonato dalla banda della Guardia di Finanza, che poi lascia la scena sulle note della marcia Armi e Brio. “Ma come stai, come fai ancora a stare in vita? Non sei normale, fai ore e ore di maratone di 10-15 ore al giorno, Mentana ti fa un baffo, lo surclassi a sinistra”. Abito lungo color cipria, Sabrina Ferilli entra in scena e scherza sulla ‘resistenza’ di Amadeus, gli sfila la giacca: “Dove ce le hai le pile? Secondo me quando va dietro le quinte va a ricaricarsi alla colonnina: è un presentatore ibrido”. “Amadeus, sei un fenomeno, la forza tua ce l’hanno in tre: Iva Zanicchi, Gianni Morandi e Mattarella”, dice l’attrice che poi scherza sul futuro: “Se tante volte non volessi più fare il festival, questa serata falla brutta brutta brutta, perché se questi della Rai non decidono chi ti può sostituire, ti chiedono di restare altri sette anni, lo vedi come funzionano le cose in Italia”.

“Non ho monologhi stasera”, premette subito Sabrina Ferilli quando Amadeus le annuncia che è venuto il ‘suo momento’ sul palco dell’Ariston. “Sono stati due anni molto duri, monologhi ce ne siamo fatti anche tanti, molti temi anche fra i più belli sono stati già toccati dalle mie bravissime colleghe. E allora – spiega l’attrice – mi sono messa a pensare che cosa avrei potuto dire”. “Ho pensato che avrei potuto parlare di famiglie, di donne che fanno tanto, hanno i figli, lavorano, educano, una roba articolata, ma io figli non ce li ho, sono un’attrice avviata, c’ho pure un marito benestante, perché devo andare sulle palle a loro”, spiega Sabrina.

“Avrei potuto parlare di uomini che hanno troppo potere ancora, decidono pe le donne, occupano tutti i livelli della gerarchia lavorativa: allora, ho pensato, chiedo se posso far fare un monologo agli uomini che comandano, non mi sembrava il caso”. Altra ipotesi, “la bellezza, quella più profonda, quella interiore, delle imperfezioni fisiche, ma io sono quattro giorni che magno radici per entrare in questo vestito, non avrei avuto credibilità. La bellezza càpita, è vero, ma ce se lavora pure parecchio. Allora – continua – avrei potuto parlare di amori, quelli asfissianti, delle dipendenze amorose, mi sembrava interessante, ma poi ho pensato che Amadeus ha il profilo social di coppia, se non sono dipendenze quelle…’.

Sanremo, omaggio a Lucio Dalla e Raffaella Carrà

Il festival di Sanremo rende omaggio a Lucio Dalla, scomparso dieci anni fa. “Prendiamo questo cappellino, un paio di occhiali ed è subito poesia. La poesia di Lucio Dalla”, dice Sabrina Ferilli evocando il cantautore bolognese, mentre l’orchestra intona il brano Felicità. “L’ultimo applauso Lucio lo ha ricevuto qui, quando nel 2012 diresse l’orchestra (per Pier Davide Carone in gara, ndr) – aggiunge Amadeus -. Lo sentiamo ancora vicino. Lui dava la piacevole sensazione di essere suoi amici”. “Con la sua umanità e l’empatia verso gli ultimi che portava anche in studio in tv – ha ricordato Sabrina Ferilli – capivi cosa significa essere un artista che va oltre la musica. E Lucio andava oltre la musica”.

Eterna Raffaella Carrà. L’Ariston si scatena e poi premia con la standing ovation un assaggio in anteprima mondiale del musical Ballo Ballo, tratto dal film Explota Explota. Sulle note di brani indimenticabili, Ballo Ballo, A far l’amore comincia tu, Rumore, Fiesta, riarrangiati ad hoc dal maestro Leonardo De Amicis, vanno in scena le coreografie firmate per l’occasione da Laccio – uno dei giovani direttori artistici e coreografi italiani più eclettici e poliedrici – con l’amichevole coordinamento artistico di Sergio Iapino, inquadrato in platea. Un’ideale “apertura” del tour globale che, restrizioni permettendo, debutterà tra fine 2023 ed inizio 2024 e attraverserà i palcoscenici di tutto il mondo.

Festival di Sanremo, la classifica finale dal 25esimo al quarto posto

25. Tananai

24. Ana Mena

23. Giusy Ferreri

22. Le vibrazioni

21. Yuman

20. HIghsnob & Hu

19. Giovanni Truppi

18. Iva Zanicchi

17. Rkomi

16. Ditonellapiaga e Rettore

15. Noemi

14. Achille Lauro

13. Aka7even

12. Fabrizio Moro

11. Matteo Romano

10. Michele Bravi

9. Dargen D’Amico

8. Massimo Ranieri

7. La rappresentante di lista

6. Emma Marrone

5. Sangiovanni

4. Irama

Tutti gli altri premi del Festival di Sanremo

Premio della critica Mia Martina va a Massimo Ranieri

Premio della sala stampa Lucio Dalla va a Gianni Morandi

Premio Sergio Bardotti per il miglior testo va a Fabrizio Moro con Sei tu

Premio Giancarlo Bigazzi miglior composizione musicale assegnato dall’Orchestra va a Elisa

