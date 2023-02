Violência sexual: saiba onde e como vítimas podem buscar atendimento na região de Ribeirão Preto, SP

Autoridades, entidades e repartições públicas estão disponíveis para recebimento de denúncia e prestação de auxilio. Veja lista do g1 para Ribeirão Preto, Franca, Sertãozinho e Barretos. Vítimas de violência sexual na região de Ribeirão Preto (SP) podem buscar apoio em entidades ligadas às polícias Civil e Militar, Ministério Público e Organizações não Governamentais.

Além de prestar queixas e buscar ajuda pessoalmente, também é possível recorrer aos serviços por telefone, WhatsApp e e-mail. O contato pode ser feito em anonimato.

Ao receberem a denúncias, algumas instituições prestam apoio psicológico, acolhimento e orientações para as vítimas.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a região contabilizou, pelo segundo ano consecutivo desde 2020, alta nos números de estupros e atingiu a maior marca de casos em 22 anos.

Og1 lista, abaixo, os locais de denúncia e apoio em Ribeirão Preto, Franca (SP), Sertãozinho (SP) e Barretos (SP).

Ribeirão Preto

As denúncias de abuso sexual em Ribeirão Preto (SP) podem ser feitas tanto na Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Delegacia de Defesa da Mulher, quanto pelo Núcleo de Atendimento Especializado a Mulher.

Urgência e Emergência: ligar na Polícia Militar (190) ou Guarda Civil Metropolitana (153 ou 3632-4747).

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM): atende mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência física, moral e sexual. No local, são feitos registros de ocorrências e solicitação de medidas preventivas previstas na Lei Maria da Penha. As denúncia podem ser feitas por meio do telefone (16) 3610-4499 ou do e-mail ddm.ribpreto@policiacivil.sp.gov.br. A delegacia funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h, na Avenida Costábile Romano, 3230, Nova Ribeirânia.

Fale Assistência Social (FAS): as denúncias podem ser feitas pelo telefone 161 ou 0800 77 30 161.

Núcleo de Atendimento Especializado a Mulher (NAEM): são atendidas mulheres de 18 a 59 anos que estão em situação de violência, física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial. Para denunciar, é possível entrar em contato pelos telefone 3636-3311, 3603-1199 ou 98161-7723. O Núcleo fica localizado na Rua João Arcadepani Filho, 400, Nova Ribeirânia.

Franca

Em Franca, um dos pontos de acolhimento de denúncias é Núcleo Reconhecer, programa de atendimento, proteção e defesa às pessoas em razão de violência de gênero, orientação sexual e de raça. Há também a opção de procurar a Delegacia da Mulher e a Polícia Militar.

Núcleo Reconhecer: o Núcleo fica na Rua General Telles, 642, Estação, e funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h.

DDM: a delegacia fica na Rua Voluntários, 2557, no bairro São José. As ligações podem ser feitas pelo (16) 3724-2649.

Urgência e Emergência: Polícia Militar (190).

Vítimas de violência sexual recebem apoio em Franca, SP, no Núcleo Reconhecer

Barretos

Em Barretos existe o Centro de Referência e Atenção à Mulher, que atende denúncias feitas pelo telefone ou pelo WhatsApp. O espaço acolhe e realiza atendimento humanizado às mulheres em situação de violência, proporcionando atendimento psicológico e orientações. A Polícia Militar também pode ser acionada.

Urgência e Emergência: Polícia Militar (190)

Centro de Referência e Atenção à Mulher (CRAM): o centro fica localizado na Rua 30, 564, sala 40, o horário de funcionamento é das 8h às 16h de segunda-feira a sexta-feira. As denúncias também podem ser feitas pelo WhatsApp (17) 98199-4002 ou pelo telefone (17) 3612-2604.

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM): fica localizada na Rua 18, 137, de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 18h. O telefone para contato é o (17) 3612-2845.

Sertãozinho

Em Sertãozinho (SP), as vítimas podem procurar as entidades Nosso Lar e Lar de Amparo à Criança Filhos de Deus, no bairro Água Vermelha, além da DDM e Polícia Militar.

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): equipamentos de saúde, de Segurança Pública e, no caso de crianças e adolescentes, Conselho Tutelar. (16) 3491-3740

Nosso Lar: a instituição realiza acolhimento e fica localizada na Rodovia Carlos Ancheschi, 750, 3,9km, Água Vermelha. O telefone para contato é o (16) 3942-2278.

Lar de Amparo à Criança Filhos de Deus: também realiza o acolhimento das vítimas. A Instituição se localiza na Rua Rosa Delmonico do Vale, 250, Setor Industrial, Água Vermelha. A vítima ou testemunha pode entrar em contato pelo telefone (16) 99358-8355.

DDM: a Delegacia Da Mulher fica na Avenida Pedro Strini, 269, Jardim America. As denúncias são atendidas por meio do telefone (16) 3942-9937.

Urgência e Emergência: Polícia Militar (190)

