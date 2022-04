violento-scontro-sulla-ss172,-due-auto-coinvolte 

Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco

FASANO – Un violento scontro frontale si è verificato questa notte intorno alle 3 lungo la strada statale 172 all’altezza della cosiddetta curva della “vernisina”, all’altezza dell’incrocio che conduce alla Selva e al Canale di Pirro.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto: una Fiat Grande Punto e una Volkswagen Golf. A rimanere feriti tutti gli occupanti delle due auto (in totale 3 persone, tutti di Fasano, tra cui un 45enne che versa in condizioni critiche) che, soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Per estrarre uno degli occupanti della Punto dalle lamiere contorte dell’auto sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni.

Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Fasano.

