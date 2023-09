Violenza di genere, al Binario F presentazione manuale “Libere di… VIVERE”

Appuntamento giovedì 28 settembre alle ore 17 alla stazione Termini di Roma con le attività di educazione civica e sociale della Global Thinking Foundation presieduta da Claudia Segre

ROMA-MILANO, 21 SETTEMBRE 2023

Uno strumento dedicato ai docenti che garantisce strumenti concreti per agire sulla prevenzione della violenza di genere e per condividere valori di uguaglianza, aprendo un confronto franco e sincero con le nuove generazioni sulla responsabilità sociale e sulla loro autonomia finanziaria.

Nasce il manuale “Libere di… VIVERE”, realizzato nell’ambito dell’omonimo progetto della Global Thinking Foundation presieduta da Claudia Segre, che verrà presentato Giovedì 28 settembre alle ore 17 presso il Binario F from Facebook nella stazione Termini di Roma (via Marsala 29h) con ingresso gratuito (iscrizione obbligatoria a eventi@gltfoundation.com).

Il manuale fornisce tutte le informazioni per attivare in aula un confronto costruttivo e accattivante grazie all’approccio metodologico innovativo basato sull’uso di opere grafiche e di graphic novel originali che sono un incredibile strumento catalizzatore dell’attenzione dei ragazzi e di inclusione sociale.

Il fenomeno della violenza economica priva le donne della loro libertà e della possibilità di poter scegliere, di avere una propria consapevolezza per raggiungere autonomia e indipendenza economica.

L’unico metodo didattico di educazione civica e finanziaria in italia

«“Libere di…VIVERE” è l’unico metodo didattico di educazione civica e finanziaria in Italia legato alle tematiche di genere e che permette una gestione diffusa dei contenuti messi a disposizione su una piattaforma digitale in tre lingue per tutti: studenti, famigli e docenti. Garantire interdisciplinarietà ed accesso per sezioni, coerente con i programmi già avviati nelle scuole stesse, rende questa progettualità innovativa e di grande successo in Italia come in Francia. E questo incontro con un centinaio di docenti a Roma è l’inizio di un piano di condivisione delle schede didattiche contenute nell’omonimo libro che permettono a tutti i docenti di poter agire in autonomia efficacemente. Perché la Scuola sia veramente inclusiva e l’educazione finanziaria un diritto di tutti», ha dichiarato Claudia Segre.

Un nuovo spazio a Roma per inclusione sociale

Sulla scorta di questa collaborazione con Meta la Global Thinking Foundation inaugurerà un nuovo spazio a Roma proprio presso il Binario F che sarà a disposizione dei corsi e degli incontri per le iniziative di inclusione sociale con il supporto delle volontarie nella regione. Questa collaborazione sarà estesa su tutte le progettualità che si svolgono sul territorio in una piena condivisione di intenti e di azioni proattive rivolte sia alle Donne che alle nuove generazioni.

Il docufilm tra testimonianze reali e immagini di finzione

Durate l’evento verrà proiettato anche il documentario “Libere di… VIVERE” diretto da Antonio Silvestre e prodotto da Mario Tani per MAC film da un’idea di Claudia Segre, che ha come obiettivo di diffondere la conoscenza della violenza economica di genere e le sue conseguenze devastanti attraverso testimonianze reali di donne vittime di questo tipo di abusi, intervallate da immagini di finzione interpretate dalle attrici Stefania Pascali e Giulia Cappelletti, per oltre un’ora di racconto coraggioso ed emotivamente coinvolgente.

L’opera è già stata selezionata in numerosi festival di cinema italiani e internazionali, giunto in finale al Biff Sweden 2022 e al Matera Film Festival, in concorso al Festival del Cinema Europeo di Lecce e al Roma Indipendent Film Festival, vincendo il premio della giuria studenti all’Ariano International Film Festival. Al termine della proiezione seguirà un dibattito alla presenza del regista e di Elisabetta Priano, responsabile Scuole e Didattica Glt Fondation e autrice del manuale.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con Antonella Montesi, esperta di cinema e scuola a livello nazionale.

