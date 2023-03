Violenza sulle donne Così l’Asp aiuta 16 mamme

Sono sedici le donne con figli, vittime di violenza, accolte negli ultimi due anni dall’Asp. È quanto emerge dai risultati progetto sull’autonomia abitativa presentato dal Circondario. L’Azienda servizi alla persona, su incarico dell’ente di via Boccaccio, ha gestito nel biennio 2021-22 il finanziamento regionale di 28mila euro.

Secondo quanto ricostruito dall’Asp, la maggior parte delle risorse investite è stata utilizzata per progetti di uscita dal maltrattamento e per il reperimento di soluzioni abitative autonome nel mercato privato; “ma anche per il pagamento di arretrati dell’affitto. In alcuni casi, sono state pagate morosità, al fine di tutelare il diritto alla casa e acquistati nuovi arredi”.

Per le donne sostenute da questo progetto si è trattato di una “vera rinascita, di una nuova consapevolezza e della possibilità di sperimentare l’autodeterminazione per uscire da situazioni di violenza”, spiega l’Asp, che si dice “da sempre a fianco delle donne”. In questo senso, l’Azienda ricorda l’altro progetto a sostegno del mondo femminile: si tratta di ‘Mani in rete’, un percorso di formazione in ambito sartoriale sia teorica che pratica, ideato da Asp e rivolto a donne fragili in carico al servizio sociale. È dedicato a sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio, favorendo l’accesso al lavoro, e quindi a quella “dignità economica che rende libere”.

Soddisfazione da parte di Beatrice Poli, sindaca di Casalfiumanese e delegata alle Pari opportunità per il Circondario.

“Asp svolge sul nostro territorio un lavoro importante a sostegno delle nostre comunità – ricorda Poli –. Sappiamo che per offrire percorsi concreti è necessario lavorare in primis sui temi della casa e del lavoro. Non sono sufficienti i proclami, le intenzioni e le parole, occorrono azioni e in questo senso il tavolo lavora intensamente in stretta relazione con i servizi e le preziose associazioni presenti sul territorio”. In questo senso, secondo l’amministratrice locale, “sarà fondamentale sostenere le donne che hanno intrapreso questo percorso di autodeterminazione con misure specifiche ed interventi territoriali, quasi fosse – conclude Poli – una naturale evoluzione tesa a stabilizzare nel tempo il format sperimentato in un’ottica di crescita e definitiva libertà”.

