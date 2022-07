Vip al mare con le Havaianas firmate Zara: la collaborazione dei due marchi sta facendo impazzire tutti. Prezzo da urlo scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Già nel 2021 Havaianas aveva scelto di collaborare con un brand spagnolo: Zara. La capsule estiva è stata un successo e quest’anno ha deciso di rinnovare la sua collaborazione con un altro marchio lowcost spagnolo, Pull and Bear. I modelli a disposizione sono tantissimi e c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Scopriamoli insieme.

Le infradito Havaianas anche quest’anno sono coloratissime e in vari modelli. La collaborazione con Pull and Bear ha dato vita a pezzi unici e promettono di essere la tendenza assoluta anche dell’estate 2022. La scorsa collaborazione con Zara aveva soddisfatto a pieno gli amanti del brand delle autentiche infradito brasiliane. Ma non è tutto, perché è riuscita a conquistare anche le abituali clienti di Zara, con una fusion che ha ottenuto grandi risultati. Siamo certi che anche quest’anno la situazione prometta bene.

La nota positiva delle Havaianas è che ormai vengono indossate anche da personaggi importanti ed in moltissime occasioni. Non si tratta infatti di semplici infradito ma sono ormai diventate un’istituzione per la stagione estiva, da utilizzare anche per uscire di giorno o per aperitivi sul mare. Inoltre, parliamo di un brand super inclusivo, che ha scelto spesso di collaborare con altri marchi e di ampliare i suoi orizzonti. Un’altra partnership c’è infatti stata con Stradivarius, fino ad arrivare a Missoni e Valentino e quindi all’ambito dell’alta moda.

Guillaume Prou, presidente delle Havaianas, ha infatti raccontato di quanto sia stato importante la prima collaborazione con Zara. La possibilità di dar vita a qualcosa di completamente unico insieme ad un brand ormai apprezzatissimo a livello mondiale è stato un grande stimolo. Non è da escludere la possibilità di un futuro ritorno di fiamma, visto il grande successo riscosso. Per il momento però, ci godiamo le nuove proposte in collaborazione con Pull and Bear.

Tra i modelli più interessanti della capsule con Pull and Bear troviamo queste fantastiche infradito zebrate bianche e nero con fascetta a contrasto in viola, il cui prezzo è di soli 19,90 euro. E come rinunciare al modello in stile unicorno con sfumature di colori dall’azzurro ed al verde arrivando al fucsia? Anche in questo caso, il prezzo non cambia. Se invece amate i colori caldi, il mix arancio e giallo farà al caso vostro. E per concludere, se invece prediligete il basic, Havaianas ha pensato anche ad un modello total white. Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Vip al mare con le Havaianas firmate Zara: la collaborazione dei due marchi sta facendo impazzire tutti. Prezzo da urlo scritto su Più Donna da Imma Bartolo.