vip,-tutti-pazzi-per-la-mozzarella-di-bufala,-come-averla-subito-a-casa-fresca-e-deliziosa

Da Sophia Loren a Rebecca De Pasquale, la mozzarella di bufala è il piatto più amato dalle celebrità

L’oro bianco non manca mai sulla tavola dei buongustai. Dal sapore unico e dalla consistenza succosa, la mozzarella di bufala è uno dei prodotti campani più conosciuti ma, soprattutto, più amati al mondo. C’è chi la mangia quasi ogni giorno, come la straordinaria Sophia Loren. O chi la inserisce tra le dieci cose per cui vale la pena vivere, come lo scrittore e giornalista Roberto Saviano.

La bontà dell’oro bianco

Insomma, molti vip non ne possono fare a meno e sono tantissimi i film in cui la mozzarella viene divorata in tutta la sua bontà. Ad esempio, in “È stata la mano di Dio” di Sorrentino, guardare la signora Gentile (Dora Romano) addentare affamata una deliziosa mozzarella e “sbrodolarsi” con il latte grondante fa venire voglia di mangiarne subito una.

Un alimento unico, espressione autentica della tradizione campana, che il caseificio San Leonardo di Salerno, da anni, realizza solo con latte di bufala certificato, quello stesso che amano i Rolling Stones. Proprio nel 2017, infatti, al “Lucca Summer Festival”, il gruppo rock britannico pretese di mangiare a cena solo ed esclusivamente mozzarella di bufala campana DOP.

Ha proprio ragione Luca Argentero quando dice “Mozzarella vincit omnia” nel film con Julia Roberts “Mangia, prega, ama”. La perla campana è in grado di abbattere confini ed unire i palati più disparati. Come? Con il cuore ripieno di ciliegine di latte di bufala e panna del Caseificio San Leonardo. Al primo morso, la scioglievolezza di questo prodotto farà innamorare anche i cuori più duri (e attenti alla linea). Basti pensare al tennista Roger Federer, sempre molto attento all’alimentazione, che non fa mai a meno della mozzarella e ha confessato che durante i Giochi di Londra 2012 aveva sempre sulla tavola trecce e bocconcini.

Ma le stelle che adorano i prodotti caseari sono davvero tante: Leonardo Di Caprio, che vorrebbe avere un caseificio tutto suo; Fiorello e Nino Frassica, che nominano spesso la mozzarella nei loro testi; Maurizio Casagrande, Maria Grazia Cucinotta, Manuela Arcuri, Salemme, Rebecca De Pasquale e tanti altri.

Proprio Rebecca, conosciuta per aver partecipato al Grande Fratello 14, delizia i suoi “biscottini” su Instagram assaporando diversi prodotti del caseificio San Leonardo e preparando squisite ricette. Oltre alla freschezza, ciò che contraddistingue questo caseificio è la disponibilità di prodotti senza lattosio, per permettere a chiunque di fare un viaggio di sapore tra latticini e derivati, e l’e-commerce, per ricevere a casa propria, ovunque ci si trovi, tutta la qualità e la freschezza campane. Non mancherà di far contento Robert De Niro che in un’intervista ha dichiarato di avere molta nostalgia delle mozzarelle di bufala, dato che a New York non si trovano mai fresche. Caro De Niro, con un solo click avrai tutta la bontà a casa tua.

