Viracopos alcança novo recorde mensal de passageiros após receber 1,1 milhão em janeiro

Fluxo de viajantes em aeroporto em Campinas (SP) aumentou 29,5% em janeiro, no comparativo com primeiro mês de 2022. Fluxo em viagens internacionais praticamente dobrou neste período. Torre do controle no Aeroporto de Viracopos, em Campinas

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), iniciou 2023 com novo recorde mensal de passageiros na história ao receber 1,15 milhão, segundo a concessionária do terminal. Os dados divulgados na tarde desta sexta-feira (10) mostram alta de 29,5% sobre o resultado de janeiro do ano passado e que o número de pessoas em viagens internacionais quase dobrou no período.

O recorde anterior de passageiros, de 1,08 milhão, foi registrado em dezembro de 2022. “Janeiro já costuma ser um mês de maior movimento por ser período de férias escolares. O aumento também pode estar ligado a um arrefecimento da pandemia e o aumento de frequências nacionais e internacionais”, diz nota da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos sobre o resultado do mês.

O aeroporto tem voos diários de chegada e de partida para Fort Lauderdale e Orlando, nos Estados Unidos, e para Lisboa, em Portugal. No primeiro mês deste ano, o terminal teve 100,3 mil embarques e desembarques entre o Brasil e o exterior, ante 50,5 mil no mesmo período do ano passado.

Em janeiro do ano passado, o terminal em Campinas recebeu total de 888,4 mil viajantes.

“Em 2022, Viracopos estabeleceu recorde anual de movimentação de passageiros, com 11.845.500 pessoas embarcando ou desembarcando pelo terminal. O recorde anual anterior era de 2019, com 10.585.018 passageiros”, destacou a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos.

