Viracopos recebe equipamentos da Fórmula E para e-Prix de São Paulo; veja imagens

Aeroporto recebeu primeiro de três voos com equipamentos para a prova no dia 25 de março. Corrida é válida pela 6ª etapa da 9ª temporada da ABB FIA Formula E World Championship. Equipamentos da Fórmula E para e-Prix de São Paulo chegam a Viracopos

O Aeroporto Internacional de Viracopos confirmou na tarde desta sexta-feira (3) a chegada do primeiro dos três voos previstos com equipamentos da Fórmula para o e-Prix de São Paulo, em 25 de março. Segundo a concessionária administradora do terminal, o pouso ocorreu na tarde de quinta.

A corrida é válida pela 6ª etapa da 9ª temporada da ABB FIA Formula E World Championship. Para receber os equipamentos, o terminal preparou operação especial para o desembarque das cargas.

“Ao todo, serão três voos, sendo que cada aeronave Boeing 747 trará 39 paletes com equipamentos. Todos os carros e equipamentos seguem para a capital paulista em um comboio de 11 carretas”, diz nota da concessionária que administra o aeroporto em Campinas (SP).

O e-Prix de São Paulo foi lançado em outubro do ano passado. O contrato da Fórmula E com o Brasil foi assinado em maio de 2022 vale por cinco anos e tem opção de renovação. A categoria utiliza circuitos de rua e promove formas sustentáveis de competição no esporte a motor.

O percurso passa pelo Sambódromo do Anhembi, onde ocorre a largada, e a região do entorno do espaço, na Zona Norte de São Paulo. O circuito tem 2,8 km, reúne três longas retas conectadas por chicanes (sequência de curvas em formato de “S” para diminuir a velocidade dos veículos), além de várias curvas abertas e fechadas. Os carros Gen3 podem chegar a uma velocidade de 322km/h.

O novo carro da Fórmula E, o Gen3, usado na temporada 2023

David M. Benett/Getty Images for Formula E

