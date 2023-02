viracopos-recebe-voos-alternados-de-guarulhos-por-causa-da-chuva

Aeronaves que pousariam na capital paulista se deslocaram até Campinas por causa de condições meteorológicas, diz concessionária. Previsão é de retorno a SP após abastecimentos. Passageiros no terminal de passageiros em Viracopos

Giulia Rodrigues/Viracopos

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), recebeu pelo menos dois voos que foram alternados de Guarulhos, em São Paulo, na tarde desta terça-feira (28).

Segundo a concessionária do terminal, as aeronaves não conseguiram pousar na capital paulista em virtude das condições meteorológicas adversas. Em Viracopos, o temporal não provocou reflexos.

Voos alternados

Gol – saiu de Recife (PE) – G3 1609

Latam – saiu de Belém (PA) – nº não confirmado

“Segundo as companhias aéreas, ambos vão abastecer e seguirão de volta para Guarulhos”, diz nota da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos. Ainda segundo a assessoria, quatro passageiros que estavam no voo da Gol optaram por desembarcar em Campinas.

Em nota, a Gol destacou que o voo alternado da companhia seguiu para Guarulhos às 16h42, após pausa em Viracopos com reabastecimento. “A Gol reitera que todas as ações referentes a este voo foram tomadas com foco na segurança, valor número um da companhia”, diz o texto da assessoria.

O g1 Campinas aguarda posicionamento da companhia Latam.

