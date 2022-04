virginie-efira-:-cette-tradition-maternelle-charnelle-qu’elle-reproduit-avec-sa-fille-ali

Fille d’une esthéticienne, Virginie Efira a appris beaucoup de choses qu’elle transmet aujourd’hui à son tour à sa fille, sur la féminité et la beauté. Dans un entretien accordé à Madame Figaro, l’actrice a dévoilé : “Aujourd’hui, ma salle de bains contient de quoi crémer toute l’Île-de-France ! Je me souviens aussi du contact charnel de ses massages du visage. Tradition que j’ai reprise, et qui est fortement appréciée par ma fille. Je ne me souviens pas avoir reçu de conseils esthétiques précis, et je n’en transmets pas non plus. Sauf sur les choses basiques, bien sûr. Je me vois mal faire un remake esthétique de Karaté Kid. Cela passe plus par l’image de la féminité que l’on donne, par les odeurs… On reproduit toujours inconsciemment certaines choses.” Enfin, la jolie blonde a ajouté : “Avec ma fille, j’essaie surtout d’y mettre une forme d’humour ou de distance. Elle a quand même une mère qui démarre son métier par une heure devant un miroir, je ne vais pas trop en rajouter.“

Maman comblée, Virginie Efira a glissé : “J’essaye surtout de la convaincre que sa valeur propre est ailleurs que dans l’apparence et que, en même temps, s’amuser avec est plutôt chouette !” En décembre 2019, pour Vogue, la star avait déjà révélé qu’elle massait quotidiennement sa fille. “Elle adore les massages depuis qu’elle est bébé. Je la masse tous les soirs pendant une demi-heure, c’est notre moment“, avait-elle déclaré, avant d’ajouter avec tendresse : “Tous les matins, je lui cours après pour lui mettre un peu de parfum Bonpoint sur le crâne, pour que les gens aient envie de lui faire des bisous.“

Les tendres confidences de Virginie Efira sur la maternité

En janvier 2019, c’est dans un entretien accordé à Paris Match que l’actrice avait fait quelques confidences sur sa fille et sa maternité. Elle avait en effet déclaré : “L’idée qu’elle soit autonome et heureuse, seule, m’a toujours beaucoup importé.” Assurant anticiper les angoisses d’Ali afin de les réduire sur le long terme, elle avait ajouté : “Ne pas avoir peur de dire ‘au revoir’, avoir confiance en soi, aller vers l’autre, s’adapter, rester ouverte au monde, c’est le plus grand service que je puisse lui rendre.“

