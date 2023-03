virtus-bologna-partizan-eurolega,-dove-vederla.-le-vu-nere-si-giocano-i-playoff

Bologna, 6 marzo 2023 – Sfida decisiva per la Virtus Bologna. Domani sera alle 20.30 la formazione di Sergio Scariolo ospita alla Segafredo Arena il Partizan Belgrado in una sfida decisiva da dentro o fuori. Vincere il confronto con i serbi permetterebbe alle V Nere di rimanere in zona playoff, perdere vorrebbe invece dire salutare, non matematicamente, ma quasi, invece la possibilità di raggiungere appunto i playoff.

Con ancora qualche dubbio di formazione da risolvere assente Cordinier, in forse ancora Pajola, i bianconeri cercano di avvicinare in classifica (Virtus 24 punti, Partizan 28) i serbi attualmente sesti. A seguire il Partizan ci saranno oltre mille tifosi al seguito, mentre presente ad assistere al confronto sarà presente anche Predrag Sasha Danilovic al quale la Virtus vorrebbe dedicare un momento speciale.

In campo invece Virtus e Partizan si daranno battaglia entrambe consce dell’importanza dei punti in palio. “Qualche ora di tempo per recuperare dall’ultima grande fatica in campionato, dove abbiamo sconfitto una squadra forte alla fine di una partita molto combattuta, e anche per capire su quali giocatori potremo contare domani, visto che ne abbiamo più di uno in condizioni precarie, cercheremo di sapere qualcosa di più poche ore prima della gara su quale roster potremo mettere in campo – sottolinea coach Sergio Scariolo – Nonostante ciò dobbiamo preparaci per offrire la migliore versione di noi stessi, contro un avversario forte che sta giocando benissimo. All’interno del loro roster hanno un eccellente mix di top-player con esperienza di Eurolega, con giovani di grande talento e di grande energia, giocano molto bene in attacco, hanno una difesa aggressiva contro cui bisogna essere preparati per poter cercare di colpire. E’ una squadra che gioca molto veloce con grande pericolo sia nell’area che nel perimetro, sicuramente ci aspetta un compito complicato. Domani ci sarà una grandissima rappresentanza di tifosi del Partizan, ma sappiamo che i nostri tifosi sicuramente sapranno creare la giusta atmosfera per appoggiare i nostri giocatori in una partita molto importante e senz’altro molto difficile”.

A parlare per la squadra stavolta è il turno di Jordan Mickey.

“Giochiamo contro il Partizan che è una squadra molto fisica, che copre bene le linee di passaggio e ha una propria fisionomia chiara. Dovremmo rispondere con altrettanta fisicità, con presenza a rimbalzo, giocando di squadra per fronteggiare il loro atletismo”.

Arbitri – Direzione di gara affidata a Hierrezuelo, Bissang e Cici.

Virtus Bologna – Partizan, dove vederla

Radio & Tv – Diretta su Sky Sport Arena, Eleven Sports, Euroleague.TV

e radio su Nettuno Bologna Uno.



