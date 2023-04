vis-pesaro,-via-brevi-ecco-simone-banchieri

Pesaro, 3 aprile 2023 – Porte girevoli in casa Vis. A meno tre dal gong della stagione regolare, e con una sfida, quella contro l’Imolese (giovedì, ore 20:30), fondamentale per il migliore piazzamento ai playout. A margine della sconfitta di Gubbio, il club via Simoncelli ha optato per l’esonero del tecnico Oscar Brevi. Una decisione drastica, figlia di 17 punti in 18 partite e di una classifica preoccupante, ma anche di un gioco del tutto involuto dopo una parentesi a cavallo tra gennaio e febbraio in cui i biancorossi hanno racimolato 7 risultati utili consecutivi.

Al suo posto la Vis ha ufficializzato un profilo inedito per il girone B: il classe ’74 Simone Banchieri, visto in Serie C sulle panchine Pro Sesto e Novara e nei mesi scorsi a un passo dalla panchina dell’Alessandria. Banchieri arriva a Pesaro poco più di un anno dopo dalla sua ultima esperienza a Sesto San Giovanni, terminata con l’esonero il 24 gennaio 2022. Per lui anche una promozione in B accarezzata a Novara e una corposa parentesi in D tra Derthona, Caratese e Legnano. Il tecnico torinese ha firmato fino al termine della stagione.

Ufficio Stampa