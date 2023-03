Visitantes se perdem em acesso para cachoeira e são resgatados de helicóptero em SC; VÍDEO

Dupla foi resgatada de rapel pela equipe do Saer/Sarasul próxima da cachoeira do Cantão em Nova Veneza, no Sul catarinense. Visitantes se perdem em acesso para cachoeira e são resgatados de helicóptero em SC

Duas pessoas que se perderam no acesso à cachoeira do Cantão, um dos pontos mais visitados da cidade de Nova Veneza, no Sul catarinense, precisaram ser resgatadas pela aeronave do Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico (Saer/Sarasul), da Polícia Civil.

Em função do difícil acesso para a região e em função do horário, próximo ao anoitecer, os agentes optaram pelo resgate com uso de rapel, onde um dos agentes utilizou uma corda fixada ao helicóptero para descer até o ponto onde estavam as duas pessoas.

A ação foi toda registrada em vídeo (assista acima). Após o encontro das vítimas, ambos foram retirados e levados para um local onde uma ambulância do Corpo de Bombeiros fez o atendimento em terra.

Os dois apresentavam escoriações leves, sem gravidade, e foram liberados após o atendimento médico.

Resgate de rapel feito em Nova Veneza, no Sul catarinense

Saer/Sarasul/Reprodução

Cachoeira do Cantão

Localizada a cerca de 12 quilômetros do Centro de Nova Veneza, a cachoeira tem acesso por vias de terra e em seguida por trecho dentro de mata fechada.

A prefeitura da cidade orienta que todas as visitas ao local sejam orientadas por guias especializados em ecoturismo.

Vittorio Rienzo