Visitantes tentam entrar em penitenciárias do Oeste Paulista com entorpecentes escondidos na região íntima e placas de aparelho celular

Flagrantes aconteceram nas unidades prisionais de Irapuru (SP), Martinópolis (SP) e Presidente Bernardes (SP). Mulheres tentaram entrar nas unidades prisionais com diversos ilícitos no último domingo (5)

Três mulheres foram flagradas tentando transportar entorpecentes e equipamentos de celulares para dentro das penitenciárias de Irapuru (SP), Presidente Bernardes (SP) e Martinópolis (SP) neste domingo (5). Elas foram suspensas do rol de visitas.

Todos os ilícitos foram flagrados pelos policiais penais durante revista corporal, através do aparelho scanner.

Irapuru

Na Penitenciária de Irapuru, a equipe visualizou uma imagem suspeita na região da cintura de uma visitante durante o procedimento de revista.

Ao ser questionada, a mulher admitiu que trazia um material escondido na região íntima. Em um local reservado, ela entregou voluntariamente um invólucro que continha uma substância esverdeada, a qual aparentava ser maconha.

Diante dos fatos, o material e a mulher foram conduzidos à Delegacia de Adamantina (SP) para as providências cabíveis.

O sentenciado, que receberia a visita, foi conduzido ao Pavilhão Disciplinar, onde responderá ao procedimento que investigará uma possível cumplicidade.

Presidente Bernardes

Já na Penitenciária Sílvio Yoshihiko Hinohara, de Presidente Bernardes, uma mulher confessou que trazia material ilícito preso ao corpo.

Os policiais penais visualizaram uma imagem suspeita na região do tórax da visitante durante averiguação no aparelho scanner.

Em local apropriado, ela retirou a vestimenta e foi possível contatar um invólucro envolto em fita adesiva colado nas costas da suspeita. Foram apreendidos duas placas de micro aparelho celular.

Devido ao flagrante, a mulher foi suspensa do rol de visitas e o sentenciado encaminhado ao Pavilhão Disciplinar. Ele responderá a um procedimento aberto para apuração de possível cumplicidade.

Martinópolis

Na Penitenciária Tacyan Menezes de Lucena, em Martinópolis, uma visitante também tentou burlar o sistema de segurança da unidade após trazer escondido diversas porções de entorpecentes na região do ânus.

Dentro do invólucro localizado, havia porções de substâncias semelhantes às drogas crack, cocaína e maconha. Além disso, foram localizados seis fragmentos de papel com características do entorpecente K4, também escondidos na região íntima.

Diante da ocorrência, a visitante foi conduzida à delegacia de Martinópolis, assim como os materiais apreendidos na unidade.

O preso, que receberia a visita e os possíveis ilícitos, foi encaminhado ao Pavilhão Disciplinar, onde responderá ao procedimento instaurado para averiguação de possível cumplicidade dos fatos.

