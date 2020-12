visite-guidate,-voucher-o-archeotrekking,-idee-regalo-di-viaggio-per-natale

“I doni, credi a me, conquistano e uomini e dèi”, diceva Publio Ovidio Nasone e ancora di più vale quest’anno, con questo Natale che si prospetta (e sarà) “diverso”. Come mantenere la tradizione dello scambio dei regali? Scegliendo voucher “di contenuto” o qualcosa di simbolico o scegliendo di regalare “emozioni”, pacchetti speciali, da vivere e usufruirne poi tranquillamente nel 2021, quando, si spera, si potrà tornare a viaggiare in tranquillità. Chi riceve questi preziosi cadeaux ha tutto il tempo per decidere cosa e quando usufruirne. E a voler trovare il lato ottimistico in queste feste così insolite, ricordiamo che i “pensieri” di questo tipo sicuramente incontrano il gusto personale e magari per una volta non ci sarà la tentazione di riciclarli, appena dopo averli scartati.







“Bologna è un dono”. Regala un’intera città è lo slogan dell’Associazione Vitruvio sotto le Due Torri che dà la possibilità di regalare visite guidate, percorsi nel verde, trekking urbano, con la formula del biglietto aperto valido per tutto il 2021. Tra questi “La Pancia di Bologna: dalla Montagnola ai suoi sotterranei” o “alla scoperta dell’Orto Botanico” o il pacchetto “Lucio Dalla” che include il tour della casa-museo del grande cantautore bolognese.







Anche per altre città ci sono proposte spendibili per l’anno che verrà, come quelle delle guide turistiche associate a GTI – Associazione Guide Turistiche Italiane. Qualche esempio? A Padova, Silvia Graziani, si è attivata con il “buono”, a partire da 14 euro. La particolarità è che non è individuale, può cioè essere usato anche da un gruppo di amici o da una famiglia. A Firenze, Cristina Di Giorgio con la sua associazione, Musei a Colazione, suggerisce sia visite a raccolta tra quelle già in calendario mensile (20 euro), sia private, a 12 euro. A Ostia, Paola Salvatori, con Visit Ostia Antica, prospetta visite per due agli scavi di Ostia Antica.







Per quelli che basta il pensiero, soprattutto low cost, ecco che si può prenotare e regalare un percorso di archeotrekking a Finalborgo in Liguria, a soli cinque euro a persona. I percorsi guidati nei siti archeologici del Finalese realizzati dal Museo Archeologico del Finale in collaborazione con il Mudif – Museo Diffuso del Finale, portano alla scoperta di antichi ponti romani, incisioni rupestri, grotte con importanti testimonianze archeologiche.







Nel Monferrato si paga una notte e se ne regalano tre (le altre due sono a carico della Regione e della struttura), oppure si possono donare esperienze ad alto tasso di emozione, come la cerca del tartufo nel silenzio della notte, cooking lesson nell’autenticità di antiche cucine di campagna.







Ecobnb-ViaggiVerdi suggerisce tra le proposte da mettere sotto l’albero speciali gift card personalizzabili. Chi le riceve potrà utilizzarla sul portale scegliendo tra oltre tremila località uniche ed eco-friendly in tutta Europa. Agriturismi biologici, case sugli alberi, alberghi diffusi in antichi borghi, glamping immersi nella natura, fari in mezzo al mare, eco-chalet. Un modo anche per sostenere le imprese turistiche che stanno investendo in un futuro migliore, perché sono impegnate concretamente a ridurre la loro impronta ecologica e sostenere le economie locali virtuose.





Finale Ligure. Mudif

Il Touring Club Italianopr opone idee regali che fanno bene al nostro belpaese. Si può scegliere un kit con i biglietti augurali, il calendario di quattordici pagine che ripercorre la storia del viaggio in Italia, il quaderno utile da usare come un diario per appuntare emozioni. Chi ama le fotografie di paesaggi o quelle naturalistiche, può riceverle o farle recapitare al destinatario in pochi giorni. Il fotografo naturalista Davide Biagi ha creato fotoquadri disponibili in vari formati, con spedizioni in tutta Italia. Un modo per, almeno in questo periodo, immaginare di essere altrove. Altra idea è fare del bene, regalando un taccuino di viaggio (con una donazione minima di dieci euro) dipinto a mano dal pittore Greg (Gregorio Mancino) conosciuto in tutto il mondo per i suoi “cuori”. Si partecipa così al progetto Dreamcatchers (dream-catchers.it) che significa realizzare i desideri di tanti ragazzi cui la vita ha purtroppo dato una strada tutta in salita







La vostra amica o la mamma ama l’arte? C’è possibilità di acquistare una card di Abbonamento Musei annuali e attivarla più avanti. Le gallerie espositive riapriranno e con loro il desiderio di scoprire collezioni, godere dei capolavori artistici.







Non mancano i classici cofanetti: Best Western lancia i voucher per uno short break in Italia, un soggiorno scontato di una o due notti e la possibilità di scegliere tra sei tipologie, il formato virtuale e il cofanetto fisico. Grazie al programma “Special Protection”, la certezza di regalare esperienze in totale sicurezza.



Boscolo propone, tra gli altri, i cofanetti “parchi e riserve”, monumenti naturali dove trascorrere ore in liberta? circondati dal verde di alberi secolari, sulle rive di fiumi, laghi e cascate per ritrovare ritmi piu? lenti e autentici. Su WeRoad è sempre possibile acquistare gift card (che arrivano via mail) e decidere poi in quale destinazione viaggiare, per due anni dalla data di acquisto.







Per gli estimatori del nettare di Bacco, imperdibili le idee regalo dei Feudi di San Gregorio, la cantina che propone i wine tours in Irpinia, oltre alla visita al vigneto storico, una cena nel nido di castagno al centro della sala del ristorante Marennà (stella Michelin dal 2009) e pernotto nella foresteria tra le vigne. Anche dal sito del gruppo di cantine Tinazzi (tinazzi.it) con sede a Lazise (Verona) si possono prenotare, come regalo, visite e degustazioni e scoprire così diverse curiosità che iniziano sin dal nome: i Tinazzi, nell’antica tradizione veronese, erano recipienti simili a botti dove si metteva l’uva pigiata a fermentare.







E perché non optare per una promessa di adrenalina? Sul sito del Volo dell’Angelo (volodellangelo.com), in Basilicata, si può scegliere un voucher aperto (per volo singolo o in coppia) e chi lo riceve può convertirlo in biglietto effettivo per volare in uno qualsiasi dei giorni di apertura degli impianti dal 1 Maggio fino al 7 Novembre. Su Slow Drive, noleggio di spider d’epoca (noleggioautodepoca.eu), invece, si può noleggiare una spider o una leggendaria auto d’epoca, e partire (nei mesi successivi) alla volta di itinerari poco battuti, provando l’ebbrezza di guidare modelli mitici, che hanno fatto la storia. A casa del fortunato arrivano eleganti voucher col noleggio valido entro un anno, guantini in pelle per il pilota e occhiali per la navigatrice.







Se siete tra quelli che amate donare benessere, fa al caso vostro una Strenna d’Argento o d’Oro delle Terme Luigiane, sulla riviera dei Cedri in Calabria. Il primo, al costo di 35 euro per due persone, ha accesso illimitato al Parco Termale “Acquaviva”, aperitivo di benvenuto, un ombrellone con due lettini, una autoapplicazione di fango caldo termale e un idromassaggio termale. Il secondo, a 200 euro, ha in più due notti di soggiorno presso il Grand Hotel delle Terme in mezza pensione. I voucher sono validi dall’apertura 2021 (prevista per il 30.05.2021 alla chiusura prevista il 10.10.2021) esclusa la settimana centrale di agosto.

Le Terme di Merano tra le varie idee hanno il voucher “La mia giornata di benessere” comprensivo di ingresso di due ore alle Terme Merano e Bagno di fieno altoatesino e massaggio rilassante con un olio aromatico, al costo di 109 euro. La gift nature Spa è il suggerimento dell’Agriturismo Cascina Caremma (caremma.com) ubicato nel cuore del Parco del Ticino, una vera e propria oasi di tranquillità dove i prodotti biologici, il rispetto per il corpo e per la terra regnano sovrani. Comprende: percorso benessere di due ore, cena con menù degustazione, pernottamento (da 105 euro).







Per gli appassionati di libri di viaggio sarà una sorpresa scoprire Festina Lente, il primo bistrot letterario, a Seregno nel cuore della Brianza, con il delivery “da leggere mangiando”. Qui, infatti, tutti i generi sono impiattati e serviti a dovere. Sul sito si trovano le box-delivery per regalare o regalarsi una serata speciale, all’insegna dell’intimità, della lettura, del romanticismo o di sogni per nuove avventure on the road.







Un’altra idea originale è regalare per sé o per la migliore amica una full immersion di stile. Accedendo ai canali social dello stilista Antonio Martino, si può prenotare una consulenza (anche online al costo di 100 euro) con un vero esperto di moda, per avere un consulto su come vestirsi meglio quando si è al mare, in montagna, in città, ai laghi. Insomma, conoscere quali sono i capi indispensabili da mettere in valigia.



Oppure si può regalare un pezzo della collezione di “fiori-gioiello” di Veronica Tordiche si chiama “New York”, scintillante di Swarovski come le vetrine dei negozi sulla Fifth Avenue e con i colori degli addobbi a Midtown, dove sono concentrati l’essenza della “manualità” e dell’unicità dell’artigianato artistico (consegna ovunque).







Diversi gli hotel che si sono organizzati per la vendita di speciali pacchetti. Si sceglie, si acquista e in cambio si riceve un voucher digitale che può essere stampato e incartato. Tra questi la Tenuta Le Tre Virtù, nel Parco del Mugello in Toscana, che tra le varie alternative ha anche un Midweek Break da vivere in due per alcune ore. Valido solo al pomeriggio del mercoledì e giovedì, non prevede il pernottamento ma la disposizione di una superior room dalle 15 alle 20, una cena al Virtuoso Gourmet con menu degustazione classico di 5 portate (350 euro per camera).

Sempre in Toscana, in una piccola valle del Casentino, c’è la Ferriera dove trascorrere ritempranti giornate all’insegna del relax, avvolti dal verde dei boschi, con i soli suoni della natura e dello scorrere delle acque del torrente Bonano sottostante. Un sogno di evasione da impacchettare virtualmente (230 euro a notte, con prima colazione). E ancora pensate per voi o per gli altri a una toccata e fuga in Puglia? Due le proposte. La Masseria Il Melograno lancia per le feste il pacchetto per due che include il soggiorno nella camera deluxe per una notte, una cena presso il ristorante Mùmmulo, visita della città di Monopoli con un laboratorio personalizzato di ceramica (4 ore), transfer inclusi (600 euro per due persone).

A Ostuni, invece, la masseria Il Frantoio propone un voucher a partire da 250 euro spendibile in qualunque prodotto della masseria: ristorazione, pernotto, esperienze. In più per ogni voucher, un regalo nel regalo, viene spedito a casa un box con una selezione di quattro oli e viene proposta una degustazione live on line di circa un’ora per capirne le qualità, i metodi produttivi e i migliori utilizzi.



A metà strada tra Vietri e Cetara, sulle pendici del monte Falerio, Giardini del Fuenti è una perla incastonata nella bellezza della Costiera Amalfitana, sospesa sul Mar Mediterraneo e richiama la magnificenza dei giardini pensili dell’antichità per la sua straordinaria bellezza. Con un regalo di 260 euro, si ipoteca una notte, con accesso in spiaggia per due persone e un pranzo, menù degustazione tre portate, al Beach club Riva. Dal sito dell’Aquadulci Hotel, a Chia, in Sardegna si possono scegliere le Gift Card da 50 euro e da 100 euro, con validità 12 mesi, spendibili presso il ristorante o in trattamenti benessere.



Gli Adler Spa Resort & Lodges mettono a disposizione molteplici tipologie di buoni vacanza dedicati a pacchetti speciali o buoni valore per donare ad amici e familiari un’esperienza unica e indimenticabile di benessere presso le strutture.







E all’estero? Hospes accomodation offre dei voucher validi sei mesi, per regalarsi, appena sarà possibile, la prossima vacanza a Valencia. Ai piedi del Parco Nazionale degli Alti Tauri, nel Tirolo Orientale, il Gradonna (gradonna.at) una struttura di eco-design, dà la possibilità di un’ampia scelta di buoni regalo e in più si riceve anche un prodotto della linea cosmetica super-bio che racchiude tutta la forza della natura del Tirolo.







E per chi può o vuole osare, può opzionare il sogno di un mega regalo: le Maldive. Con The Residence Maldives at Dhigurah by Cenizaro si prenota oggi e si viaggia domani, a tariffa scontata del 50%. Fino al 31 ottobre 2021 ci si potrà concedere una pausa immersi nella natura lussureggiante, all’ombra di palme da cocco o ammirando tramonti e albe indimenticabili. Per gli appassionati di sport, le acque incontaminate dell’atollo di Gaafu Alifu offrono la possibilità di fare snorkeling intorno alla barriera corallina che ospita piccoli squali, tartarughe marine, razze e una moltitudine di pesci colorati. Come dire che anche a Natale, l’estate è già vicina.