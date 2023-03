Vistoria do MPE encontra infiltrações e mofo tomando conta de unidades de saúde em Palmas

Vistorias foram realizadas em dois centros de saúde da comunidade da região central de Palmas, na 110 Sul e 108 Sul. Promotor disse que vai propor uma ação civil pública contra o município. Ministérios Público faz vistoria em postos de saúde de Palmas

Mofo, infiltrações e mato alto foram algumas dos problemas encontrados em duas unidades de saúde durante uma vistoria do Ministério Público Estadual (MPE) na manhã desta terça-feira (7) em Palmas. Por outro lado, o promotor responsável não encontrou alguns medicamentos e insumos para exames que estavam em falta.

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) informou que está com um processo de reforma em andamento das Unidades de Saúde da Família (USFs), ambulatórios, policlínicas e também da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ). (Veja nota completa abaixo)

As vistorias foram realizadas em dois centros de saúde da comunidade da região central de Palmas, na 110 Sul e 108 Sul, sob a coordenação do promotor de justiça Thiago Ribeiro. “Como haviam falado que iriam começar reformas em março, nós vamos propor uma ação civil pública. Constatamos alí que tem mofo há mais de um ano e só está aumentando”, comentou o promotor.

Infiltração em posto de saúde de Palmas

As unidades de saúde de Palmas entraram na mira do MPE após relatos de diversos problemas estruturais. Na semana passada, por exemplo, um vídeo publicado nas redes sociais mostrou a água jorrando do teto da unidade de saúde da 1.206 Sul.

Ministério Público encontra rachaduras nas paredes e sala de vacinas fechada em Unidade de Saúde de Palmas

Na semana passada, durante outra vistoria, o MPE encontrou uma situação precária na unidade da 503 Norte, onde uma viga de sustentação ficou deteriorada e as infiltrações acabaram causando a desativação da sala de vacinas.

O que diz o município

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) informa que está com um processo de reforma em andamento das Unidades de Saúde da Família (USFs), ambulatórios, policlínicas e também da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ).

A previsão é que o processo seja concluído ainda neste mês de março e assim que finalizado, a ordem de serviço será dada para iniciar as obras na parte da cobertura com trocas de telhas, rufos e calhas e posteriormente na parte interna e externa das unidades. A USF Loiane Moreno Vieira (Arse 24 – 210 Sul) é uma das unidades que será contemplada com os serviços.

Em relação à unidade Deise de Fátima, localizada na Arse 13 (108 Sul), a Semus esclarece que o prédio é alugado e que a equipe de manutenção realiza reparos paliativos. Para atender melhor a população, a Semus já está estudando a locação de um novo imóvel para o segundo semestre deste ano.

