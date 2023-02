Vistoria encontra fórmulas infantis e medicamentos vencidos na assistência farmacêutica e central de distribuição do Estado

Ação foi realizada pela Defensoria Pública e Polícia Federal. Objetivo da ação era verificar se fórmulas alimentares e medicamentos fora da validade estão sendo distribuídos para população. Fórmulas e medicamentos vencidos foram encontrados

Estoques da Secretaria de Estado da Saúde (SES) foram alvos de uma vistoria realizada nesta quarta-feira (8) pela Polícia Federal e Defensoria Pública. Em dois locais foram encontradas fórmulas alimentares e medicamentos vencidos.

A vistoria foi realizada após uma denúncia de que medicamentos vencidos estariam sendo entregues à população. A ação contou com a presença de um delegado da PF e do defensor público Arthur Pádua, coordenador da Central de Atendimento à Saúde (CAS) da Defensoria Pública Estadual.

Em nota a SES disse que é previsto que alguns itens ultrapassem o prazo de validade ainda em estoque pois são pedidos a mais que a quantidade de pacientes para o caso de novas pessoas entrarem no cadastro. E que quando isso ocorre, os produtos vencidos são substituídos pelos fornecedores ou descartados, com o manejo correto, por empresa especializada.

Fórmula infantil vencida foi encontrada pela vistoria

Primeiro o grupo fez uma vistoria na assistência farmacêutica do estado, onde encontrou medicamentos vencidos, inclusive anticoncepcionais. Depois a equipe foi até o centro de distribuição de medicamentos da SES.

Em entrevista à TV Anhanguera, o defensor confirmou que encontrou mais medicamentos e complementos alimentares fora do prazo de validade no centro de distribuição.

A Defensoria agora quer saber de que forma esses itens estão sendo descartados ou se estão sendo repassados para os pacientes. Após a visita a Polícia Federal vai decidir se vai abrir um inquérito para apurar os fatos.

A ação foi acompanhada pela diretora de assistência farmacêutica do estado, Kédma Maria Carneiro. Ela disse à reportagem da TV Anhanguera que o fato de existirem itens vencidos não significa que estavam sendo distribuídos e a pasta está disposta a colaborar com as investigações.

O que diz a SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informa que não faz dispensação de itens vencidos. Os medicamentos encontrados com prazo de validade vencida, nos estoques da Diretoria de Assistência Farmacêutica Estadual (DAFE), são de aquisição do Ministério da Saúde (MS), o qual foi comunicado ainda em agosto de 2022, da quantidade excedente, devido queda no consumo, no Tocantins. Na ocasião foi solicitado ao órgão federal o remanejamento do lote para outra unidade federativa e o MS respondeu que os demais estados estavam na mesma condição e, que por isso, a medicação permaneceria no Tocantins.

A SES-TO esclarece que os medicamentos e insumos para os pacientes atendidos pela DAFE, com compra de responsabilidade da Pasta, são adquiridos em quantitativos acima do cadastro ativo, para que os novos inseridos sejam também contemplados em tempo oportuno.

Diante disso, a SES-TO enfatiza que é previsto que alguns itens ultrapassem o prazo de validade ainda em estoque e quando isso ocorre são substituídos pelos fornecedores ou descartados, com o manejo correto, por empresa especializada. De acordo com um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais (Centro Colaborador do Sistema Único de Saúde, para Estudos Farmacoeconômicos e Epidemiológicos), as perdas nas referidas compras podem variar de 2 a 10%.

Sobre as fórmulas alimentares a Pasta destaca que nenhum paciente está desassistido em decorrência dos itens mencionados na denúncia e os estoques da DAFE estão 100% abastecidos de todos os produtos padronizados pelo Ministério da Saúde (MS). Os itens vencidos destes produtos correspondem a 1,51% de um total de 78.771 comprados pela gestão estadual.

PF faz vistoria no estoque de medicamentos da Secretaria de Saúde do Estado

