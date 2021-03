vita-in-diretta,-alberto-matano-fa-una-domanda-a-lopalco-che-gli-risponde-“credo-che-lei-…”,-momenti-di-imbarazzo-in-studio

Alberto Matano scherza con un ospite nel corso di una puntata de La vita in diretta. Ma cosa è accaduto? Così come spesso accade in alcuni programmi che vanno in diretta TV, anche durante una puntata del programma condotto da Alberto Matano, è accaduto qualche imprevisto che inevitabilmente ha in qualche modo disturbato il lavoro del conduttore e di tutto lo staff.

Alberto Matano scherza con un ospite a La vita in diretta

È questo quanto accaduto nel corso della puntata, andata in onda nel corso della puntata di ieri de La vita in diretta, al termine del segmento pop. È stato in quel momento che Alberto Matano ha avviato un collegamento con Pier Luigi lopalco, il noto epidemiologo, il quale pare che avesse sentito poco o nulla di quanto detto dal conduttore. Lo specialista, avrebbe così detto “A causa di una breve interruzione della rete non ho sentito bene la domanda. Immagino che mi abbia chiesto in quale direzione stia andando la pandemia”. Da questa domanda è nato un simpatico siparietto tra i due e successivamente poi la trasmissione ha potuto riprendere normalmente come se nulla fosse accaduto.

Parole poco rassicuranti quelle del Professor Lopalco sul Covid-19

Ad ogni modo, a parte questo siparietto simpatico, il professor Lopalco ha dato delle notizie poco rassicuranti riguardo questa pandemia da coronavirus che purtroppo non si arresta. Non è di certo una novità il fatto che gli esperti già da tempo avevano affrontato questo tema, dicendo che purtroppo sarebbe arrivata anche una terza Ondata. Purtroppo è andata davvero così. Stiamo vivendo proprio in questi giorni l’ennesima ondata, con i contagi sempre più in aumento, così come il numero dei morti e dei ricoveri in ospedale e per lo più in terapia intensiva. È questo quanto dichiarato dallo specialista, nel corso della puntata de La vita in diretta. “La terza ondata è quella che stiamo vivendo in questo momento“, ha esclamato il noto specialista, rispondendo ad una domanda del conduttore.

La terza ondata è quella che stiamo vivendo, parole dure del noto epidemiologo

Nella puntata andata in onda martedì, sembra che il conduttore fosse rimasto parecchio turbato e lo è rimasto ancora di più dopo le dichiarazioni dello specialista Pier Luigi Lopalco. “Esistono dei fenomeni che innescano un aumento della velocità: il virus circola più velocemente”. Questo ancora quanto dichiarato dall’esperto. Insomma, parole poco rassicuranti le sue, ma del resto basta guardare un telegiornale per capire che la situazione è ancora piuttosto critica, non soltanto nel nostro paese ma in tutto il mondo.