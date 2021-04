vita-in-diretta,-katia-ricciarelli-frase-pesantissima-contro-una-famosissima-della-tv,-matano-di-ghiaccio,-gelo-in-studio

Ieri è andata in inda un’altra puntata de Vita in diretta e dopo che Alberto Matano si è occupato, come al solito, della parentesi dedicata al covid che ha occupato un largo spazio, come è giusto che sia, ha avuto anche la parte più pop che, anche ieri, è stata dedicata alla morte del principe Filippo di Edimburgo e alla famiglia reale inglese in generale. Opinionisti, quasi presenze fisse ormai, Roberto Poletti e Anna Pettinelli e in più c’era anche Katia Ricciarelli.

E’ stata proprio Katia Ricciarelli a creare un pò di scompiglio in studio quando ha fatto una dichiarazione molto forte su una donna della tv molto famosa. Vediamo cosa è accaduto.

Katia Ricciarelli dice “Rita Dalla Chiesa dice di andare a letto con tutti ma non è vero”

Katia Ricciarelli ieri, a Vita in diretta ha messo in grande difficoltà il padrone di casa Alberto Matano quando ha fatto una dichiarazione molto forte.

Si parlava della casa reale inglese e di Carlo, il principe d’Inghilterra e Katia Ricciarelli ha raccontato che spesso è andato in teatro a vederla e a lui piaceva anche lanciare fiori sul palcoscenico.

A quel punto Alberto Matano le ha chiesto: “Ma non è mai venuto a trovarti dopo lo spettacolo?” e la Ricciarelli ha dato unarisposta che ha spiazzato tutti: “Non sono mica come Rita Dalla … no, come si chiama? Sì, non sono come Rita Dalla Chiesa che dice che va a letto con tutti e poi non è vero. Io se è vero, poi non lo dico”.

Dopo questa pesante affermazione anche incredibile perché non si è mai sentito fare certe affermazioni dalla bravissima giornalista, Katia Ricciarelli è sembrata poco sicura del nome che certamente non era quello giusto e in studio tutti sono rimasti di ghiaccio.

Katia Ricciarelli si è vaccinata: “Ho fatto AstraZeneca”

Katia Ricciarelli, ieri a La Vita in Diretta ha dichiarato di essersi finalmente vaccinata con Astrazeneca.

Qualche puntata fa era andata ospite da Mara Venier a Domenica In e si era lamentata che, nonostante l’età, non fosse ancora arrivato il suo turno.

La Ricciarelli ha riferito di essersi vaccinata vicino Verona poco lontano da dove abita lei.

E poi ha dichiarato: “Sono strafelice. Ho fatto l’AstraZeneca e non mi sono sentita male per nulla”.