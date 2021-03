vita-in-diretta,-serena-bortone-ospite-di-alberto-matano-scoppia-a-piangere-gli-dice-…

Serena Bortone è stata ospite a La vita in diretta e sembra che si sia tanto commossa. Ma cosa è accaduto? Nella giornata di ieri, si è celebrata la giornata internazionale della memoria delle vittime del Covid-19. Sono tante, tantissime purtroppo le vittime del Covid e proprio nella puntata di ieri, Alberto Matano ha dato tanto spazio ai racconti ed al ricordo.

Serena Bortone ospite a La vita in diretta

Il conduttore Alberto Matano ha voluto raccontare gli sviluppi della pandemia in Italia e nel mondo ed è stato inevitabile non commuoversi. È questo il caso di Serena Bortone, la quale è stata ospite della puntata. Come tutti sappiamo, la conduttrice ha avuto a che fare con questo brutto virus, ma fortunatamente non ha riportato delle gravi conseguenze ed è riuscita a sconfiggere il virus nel giro di pochi giorni. Purtroppo, come tutti sappiamo, tante sono state le storie che hanno avuto come protagonisti persone che hanno avuto il Covid e che ancora oggi portano gli strascichi sulla propria pelle.

La conduttrice non riesce a trattenere le lacrime

La conduttrice sembra si sia tanto commossa insieme a tanti altri ospiti intervenuti nel corso della puntata dello show andato in onda ieri, giovedì 18 marzo. In realtà, la conduttrice sembra si fosse già ampiamente commossa, durante la puntata dello show da lei condotto, ovvero Oggi è un altro giorno. Poi la commozione è continuata nel pomeriggio, nello studio de La vita in diretta, dove è stata ospite di Alberto Matano.

“Sei commosso anche tu?”, la Bortone chiede a Matano

La conduttrice, è apparsa ad un certo punto in lacrime. Ad un certo punto, la Bortone rivolgendosi a Matano avrebbe detto “Sei commosso anche tu?”. Anche Matano effettivamente è apparso parecchio commosso. “Oggi ho pianto tutte le mie lacrime, perché la dignità delle persone che hanno perso i propri cari è superiore ad ogni parola“. Queste ancora le parole dichiarate da Serena, parlando con il suo amico e collega Matano. Nella puntata di ieri, ospite in studio anche un grande divulgatore scientifico, tra i più importanti non soltanto nel nostro paese. Stiamo parlando di Piero Angela, il quale è intervenuto in puntata, lasciando tutti senza parole, in primis Alberto Matano. Il noto divulgatore è intervenuto, portando un messaggio di speranza ai telespettatori di Rai 1. Anche Serena Bortone ha voluto ringraziare Piero Angela. “Il grande Piero che comincia a dirci vediamo in prospettiva ci dà tanto coraggio“. Ecco le parole della conduttrice.