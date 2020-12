Vite al Limite, dottor Nowzaradan denunciato: cosa ne sarà del programma?

Il dottor Nowazaradan negli anni di carriera è riuscito ad aiutare molte persone con il suo programma Vite al Limite, dove i pazienti deciso di sottoporsi a un lungo percorso alimentare e chirurgico salvando la loro vita da un problema di dipendenza da cibo prima che sia troppo tardi. Eppure, in queste ore, a fare il giro del mondo troviamo la notizia secondo cui il dottor Nowzaradan.

In questi anni l’attenzione mediatica è stata concentrata spesso sulla messa in onda della trasmissione di Vite al Limite, un format proposto in Italia dal canale Real Time. Qui, infatti, vengono raccontate le storie di pazienti che si sono affidati alle cure di Nowzaradan per cambiare la propria vita giunta appunto al limite.

Il medico, infatti, si occupa di coloro che ormai hanno superato a dismisura l’aumento di peso e che potrebbe essere derivato da una dipendenza sviluppata per diversi motivi.

Nowzaradan è stato denunciato?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, il dottor Younan Nowzaradan nel corso della sua carriera è riuscito a salvare molte vite dei suoi pazienti come documentato anche dal programma di Vite al Limite. Il medico ha avuto modo di spiegare come l’obesità possa anche derivare a una dipendenza dal cibo maturata attraverso un trauma e altri fattori, ma quanto detto non è stato sufficiente a salvare Nowzaradan da pazienti che hanno deciso comunque di citarlo in giudizio per “negligenze e per aver violato il loro dovere di ragionevole cura”.

Vite al Limite: lo show chiude i battenti?

La denuncia fatta al dottor Nowzaradan ha lasciato tutti senza parole, dato che molto pazienti facevano anche riferimento a una spettacolarizzazione del dolore di coloro che si sono affidati interamente nelle mani del medico per risolvere il loro problema di salute.

A oggi il dottor Younan Nowzaradan non ha rilasciato alcune dichiarazioni pubbliche in merito a quelle che sono state le accuse mosse nei suoi confronti, in attesa di scoprire anche quali siano le sorti di Vite al Limite. In un primo momento di è parlato anche di una chiusura totale del programma ma le puntate dello show continuano ad andare in onda in tutto il mondo, riscuotendo comunque un grandissimo successo.

