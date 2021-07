Vite al limite, drammatico epilogo: Henry Foots è morto dopo il programma, tragedia immane

Henry Fotts è stato uno dei protagonisti di Vite al Limite: purtroppo, la sua storia ha avuto un drammatico epilogo, cos’è esattamente accaduto dopo il programma.

Herny Foots di Vite al Limite, la sua storia ha avuto un drammatico epilogo. Fonte Foto: Youtube

“Vite al limite” è uno dei programmi del piccolo schermo italiano più seguiti in assoluto. Concentrato sulle avventure di persone con gravi problemi di obesità, lo show di Real Time ha riscosso, sin dalla sua prima puntata, un seguito davvero clamoroso. Senza parlare, ovviamente, dei suoi protagonisti. In questi lunghi anni, lo sappiamo benissimo, si sono alternati tantissimi personaggi, eppure tutti sono riusciti ad entrare nel cuore dei loro telespettatori. Tra questi, non si può fare a meno di non citare lui: Henry Foots.

Entrato a far parte del programma del dottor Nowzaradan con un peso che si aggirava sopra i 300 kg, Henry Foots aveva deciso di realizzare il suo sogno: tornare in forma. Ed é per questo motivo che aveva deciso di rivolgersi al programma “Vite al limite”. Purtroppo, però, anche la sua storia ha avuto un drammatico epilogo. A distanza di un e mezzo dalla sua partecipazione al programma, l’uomo ha tragicamente perso la vita. Scopriamo cos’è successo.

Henry Foots di “Vite al Limite”, tragedia incredibile: è morto dopo il programma

Quando è entrato a far parte di “Vite al limite”, come dicevamo precedentemente, Henry Foots quando aveva un peso che superava di gran lunga 300 kg. Pensate, sul web, si legge che pesava ben 340kg. È proprio grazie al programma del dottor Nowzaradan che, però, l’uomo era riuscito non soltanto a dimagrire, ma anche a raggiungere il peso necessario per potersi sottoporre ad un intervento di bypass gastrico.

Sia con la dieta che con l’intervento, Henry Foots era riuscito a dimagrire ben 125 kg. Purtroppo, dopo 18 mesi dalla sua partecipazione al programma, l’uomo è morto. Era esattamente il 16 Maggio del 2013 quando, a causa di un malore improvviso mentre guidava l’autobus e svolgeva regolarmente il suo lavoro, Henry Foots é deceduto.

Fonte Foto: Youtube

La storia di Henry Foots si aggiunge alla lista di quei pazienti che, dopo “vite al limite”, hanno perso purtroppo la vita.