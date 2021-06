Vite al Limite, ha perso più di cento chili: il dramma che ha segnato la sua vita

A Vite al Limite è riuscita a perdere oltre cento chili: un risultato insperato dato il suo peso iniziale, il dramma dietro la sua obesità.

Vite al Limite, ha perso più di cento chili: il terribile dramma che ha segnato la sua vita (Youtube)

Grazie alle cure del dottor Nowzaradan di Vite al Limite, è riuscita a dimagrire più di cento chili: la sua dipendenza dal cibo l’aveva portata a pesarne più di 300 e il suo percorso nella celebre clinica di Houston non è stato affatto semplice.

Il chirurgo irano-americano specializzato in chirurgia vascolare bariatrica ha sottoposto Annjeanette Whaley ad un regime alimentare molto rigoroso per poi continuare il lavoro con un by-pass gastrico. Inizialmente era riuscita a perdere solo 49 chili, troppo pochi per una situazione così grave come la sua, ma evidentemente la sua forza di volontà le ha permesso di raggiungere il peso necessario per poter poi proseguire con l’intervento di liposuzione.

Oggi infatti Annejeanette appare su Facebook con un’immagine completamente nuova e sono tantissimi i complementi arrivati per il suo eccezionale traguardo.

Alla base della sua patologia però, si nascondeva un dramma terribile, vediamo di cosa si tratta.

Annjeanette di Vite al Limite: dietro la sua obesità un dramma che risale alla sua infanzia

Come spesso accade, la dipendenza dal cibo nasconde un profondo dolore interiore: è quanto è successo ad Annjeanette che ha perso la madre a soli 8 anni. La donna era purtroppo tossicodipendente.

Ora che ha finalmente superato la prova più difficile, la ragazza è pronta per l’intervento: su Facebook, tanti utenti le hanno scritto parole di incoraggiamento.

Oggi Annjeanette vive a Houston e pare si sia fidanzata.