Vite al Limite, la drammatica storia di Bettie Jo: ha rischiato grosso, cos’è successo

Conoscete la drammatica storia di Bettie Jo? La giovanissima ha rischiato veramente grosso: cos’è successo? Ecco tutto quello che occorre sapere!

La drammatica storia di Bettie Jo a Vite al Limite. Fonte Foto: Youtube

Vite al Limite, lo sappiamo benissimo, è uno dei programmi più seguiti da tutto il pubblico italiano. In onda dal 2013 fino a Marzo 2021, il programma di Real Time racconta le vicende di persone gravemente obese che, fortemente intenzionati a ritornare in forma, decidono di rivolgersi al dottor Nowzaradan. Il chirurgo iraniano, ovviamente, non soltanto li sprona e li incoraggia fino al raggiungimento del loro obiettivo, ma li segue per circa 1 anno.

In queste nove edizioni che si sono susseguite del programma, lo sappiamo benissimo, abbiamo conosciuto tantissimi personaggi. Tutti avevano una situazione alle spalle particolarmente difficile. E ciascuno di loro, chi un modo e chi in un altro, è riuscito ad uscire dalla clinica del dottor Now più che soddisfatto. Tra i tanti che, in questi lunghi, abbiamo conosciuto, non si può fare a meno di ricordare Bettie Jo. Ricordate la giovanissima ragazza che, all’inizio del suo percorso, pesava ben 297 kg? Come dimenticarla, è vero! Ebbene: la sua storia, c’è da ammetterlo, è stata una storia piuttosto drammatica. La ventiquattrenne ha rischiato davvero grosso. Ecco perché.

Ricordate Bettie Jo di Vite al Limite? Storia drammatica: rischiava grosso

Tra i tanti personaggi che si sono alternati in queste nove edizioni di Vite al Limite, Bettie Jo non può assolutamente passare inosservata. Entrata a far parte della clinica del Dottor Nowzaradan con un peso iniziale di ben 297 kg, la giovanissima ha immediatamente iniziato il percorso di dimagrimento. Molto presto, però, iniziano a sopraggiungere le prime complicanze. Durante il programma impostole dal chirurgo iraniano, Bettie scopre di avere un lipoma sulla colonna vertebrale che l’avrebbe fatta rischiare addirittura la paralisi. Ma non è affatto finita qui. Sempre durante il suo percorso, la giovanissima scopre di essere incinta. È proprio per questo motivo che, appena appresa la notizia, decide di ritirarsi dal programma. E di diventare prima mamma.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, una volta divenuta mamma, Bettie Jo si sia rivolta nuovamente al Dottor Nowzaradan per ritornare in forma.

Fonte Foto: Youtube

Insomma, una storia decisamente drammatica è vero, ma con un finale del tutto positivo.