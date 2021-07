Ricordate la storia di Dominica a Vite al Limite? Non era mai accaduto nella storia del programma: resterete sicuramente senza parole. Va in onda dal 2013 ‘Vite al Limite’, eppure quello che è accaduto con Dominic, vi assicuriamo, non era mai accaduto prima d’ora. In queste nove edizioni del programma, lo sappiamo benissimo, abbiamo conosciuto […]

L’articolo Vite al Limite, ricordate Dominic? Non era mai accaduto prima d’ora: la sua storia vi lascerà di stucco è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.