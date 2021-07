vite-al-limite,-shantel-commuove-tutti:-“mi-fa-piangere,-non-sembro-io”.-pesava-quasi-300-chili-e-ora…

Vite al Limite, Shantel commuove tutti: “Mi fa piangere, non sembro io”, pesava quasi 300 chili, com’è adesso.

Shantel di Vite al limite oggi si mostra così (fonte youtube)

Vite al limite è un amatissimo e seguitissimo programma, in onda da ben 9 anni, e che vede protagonista indiscusso il dottor Nowzaradan. Il Format pone l’attenzione su storie di persone il cui peso si aggira tra i 250 e i 350 chili. Questa trasmissione segue i passi dei protagonisti delle vicende, dall’inizio del loro percorso, fino alla fine, mostrandoci ogni minimo movimento.

In queste nove edizione, abbiamo avuto modo di seguire tantissime persone che hanno chiesto aiuto al dottor Nowzaradan, molte sono riuscite nel loro intento e hanno perso perso, per altre non è stato così, ma ci sono state anche storie drammatiche. Nella foto che vi abbiamo mostrato in alto, è presente una delle protagoniste del programma, Shantel: la ricordate? Oggi si mostra così, e commuove tutti.

Vite al limite, Shantel commuove: “Non sembro io”, e si mostra così

L’amatissimo e seguitissimo programma Vite al limite, mette in risalto la storia di persone il cui peso si aggira intorno ai 250 e 350 kg. Queste persone decidono di rivolgersi al dottor Nowzaradan, per cercare di iniziare ad affrontare un percorso che a piccoli passi possa portarli a perdere peso.

Sono stati tantissimi i protagonisti di questa trasmissione: per caso, ricordate la bellissima Shantel? Pesava 289 kg, e insieme a suo fratello Carlton, abbiamo avuto modo di seguirla a Vite al limite. La storia dei due fratelli, iniziata in modo davvero complicato, ha avuto un lieto fine, infatti, il ragazzo è riuscito a perdere 110 kg, mentre Shantel ben 97. Su instagram, proprio la donna, ha mostrato uno scatto in cui è apparsa in un prima e un dopo:

Shantel oggi appare così (fonte instagram)

“Mi fa piangere la foto a sinistra, non sembro neanche io. Ero in un momento oscuro e mi ero arresa. Il cibo comandava la mia vita. Non credevo di farcela. Avevo paura ogni giorno che avrei dovuto lasciare l’amore della mia vita e i nostri bellissimi tre bambini… così ho deciso di fare qualcosa”, ha scritto a corredo Shantel. Oggi, sembrerebbe che stia bene, ed appare sempre più bella.