VITE IN FUGA avrà una seconda stagione?

Vite in fuga 2 stagione: le parole di Anna Valle

Nel corso della presentazione per la stampa via videochiamata a cui noi di Tvserial.it abbiamo il piacere di partecipare il 16 novembre 2020 viene affrontato anche il tema della prosecuzione di Vite in fuga dopo il primo ciclo di episodi. Anna Valle, l’interprete di Silvia Stellati / Anna Fabbri risponde alla domanda che in tanti si sarebbero fatti di lì a poco. Vite in fuga 2 stagione ci potrebbe essere o la fiction trova una sua conclusione logica con il primo ciclo di puntate? Specifichiamo che non abbiamo conferme ufficiali in merito alla stagione 2 di Vite in fuga. Tuttavia, possiamo riportare le parole dell’attrice che, in occasione della presentazione stampa, ci dà alcuni importanti indizi.

Con la prima stagione di Vite in fuga “il cerchio si chiude.” Per Anna Valle (Silvia Stellati / Anna Fabbri) “questo non significa che non si possa raccontare la vita di questa famiglia ancora”, però. Quindi il fatto che i dodici episodi che compongono la stagione 1 portino a un compimento la vicenda dei Caruana non impone che non ci possa essere un proseguimento.

Come accennato, non ci sono annunci ufficiali e anche l’attrice che interprete Silvia / Anna non si può sbilanciare. Si continua con Vite in fuga 2 stagione? “Questo non lo so” sono le sue parole.

Vite in fuga 2 stagione: di cosa potrebbe parlare

È sempre Anna Valle (Silvia Stellati / Anna Fabbri) ad aggiungere un importante tassello per pensare a Vite in fuga 2 stagione. “La storia che noi raccontiamo ha una sua conclusione, però questa conclusione può essere l’inizio di qualcos’altro. Se uno volesse si potrebbe fare.” Con tale affermazione lascia aperta la porta per nuove puntate della fiction diretta da Luca Ribuoli.

anna valle in vite in fuga credits rai

Vite in fuga seconda stagione alla luce degli ascolti della prima?

La prima stagione ottiene ottimi risultati in termini di ascolti, presupposto fondamentale per poter immaginare nuovi episodi. Del resto, come descritto nel pressbook, “Vite in fuga è una storia universale e intergenerazionale, un drama dotato di assonanze con lo spirito drammatico eppure carico di potenzialità del tempo che stiamo vivendo”. Proprio per questo, forse, il pubblico segue la fiction con tanta passione “perché chiunque – che sia coniuge, genitore, figlio – non potrà non chiedersi ‘Cosa succederebbe se capitasse a me, alla mia famiglia?’”.

Sempre nel pressbook troviamo anche una citazione di Henry Laborit da Elogio della fuga: “In tempi come questi la fuga è l’unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare”. Speriamo di poterlo continuare a fare con una seconda stagione di Vite in fuga.