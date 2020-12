vite-in-fuga-in-replica:-recupera-la-quinta-puntata!

Vite in fuga replica: come recuperare la quinta puntata

Si avvicina alla conclusione la programmazione di Vite in fuga su Rai Uno, la fiction diretta da Luca Ribuoli con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè! Il quinto appuntamento in onda domenica 6 dicembre 2020 è infatti il penultimo per il thriller familiare.

Come fare però a rivedere la puntata in replica se non hai fatto in tempo a vederla in diretta su Rai Uno? In questo caso la bella notizia è che gli episodi della serie Rai in collaborazione con PayperMoon sono disponibili in streaming anche su RaiPlay!

Si tratta di quel servizio gratuito con il quale accedere a tutti i programmi in onda su Canali Rai che non riesci e vedere in diretta televisiva. Ma quali sono le date in cui la fiction è trasmessa su Rai Uno?

continua a leggere dopo la pubblicità

Vite in fuga Ilaria e Alessio diventati Matilde e Lorenzo interpretati da Tecla Insolia e Tobia De Angelis Credits RAI

Vite in fuga quando in onda: programmazione completa

Ecco i giorni da tenere a mente se non vuoi perderti nemmeno una puntata di Vite in fuga in onda dal 22 novembre 2020:

ATTENZIONE: la programmazione di Rai 1 è soggetta a variazioni.

Puntate in diretta su RaiPlay

Come faccio a vedere le prossime puntate del thriller familiare se non posso farlo in diretta su Rai Uno? La bella notizia è che su questo servizio gratuito puoi trovare gli episodi della fiction con Anna Valle anche durante la diretta televisiva!

continua a leggere dopo la pubblicità

Con RaiPlay puoi seguire gli episodi in contemporanea alla messa in onda su Rai Uno o recuperarli in un secondo momento.

Tutti gli episodi di Vite in fuga, infatti, restano disponibili anche dopo essere andati in onda! Ecco come recuperare le puntate di Vite in fuga in streaming su RaiPlay!