vite-in-fuga-replica-della-sesta-e-ultima-puntata!

Vite in fuga replica: come recuperare la sesta puntata

Con la sesta e ultima puntata la programmazione di Vite in fuga su Rai Uno che giunge al termine. Stiamo parlando della fiction diretta da Luca Ribuoli con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè, in onda in prima serata lunedì 7 dicembre 2020 con gli ultimi due episodi.

Se neanche stavolta sei riuscito a seguire la puntata in diretta su Rai Uno niente paura, dato che esiste un modo semplice e gratuito per recuperarla! Questa soluzione si chiama RaiPlay, il servizio gratuito con il quale accedere a tutti i programmi in onda sui Canali Rai che non riesci a guardare in diretta televisiva.

Dunque la bella notizia è che gli ultimi due episodi della serie Rai in collaborazione con PayperMoon sono disponibili in streaming su RaiPlay!

continua a leggere dopo la pubblicità

claudio gioe e anna valle in vite in fuga credits rai

Vite in fuga quando in onda: programmazione completa

Quando è andato in onda Vite in fuga su Rai Uno? Ecco di seguito la programmazione completa per sei prime serate su Rai Uno.

ATTENZIONE: la programmazione di Rai 1 è soggetta a variazioni.

Puntate in diretta su RaiPlay

Sapevi che avresti potuto vedere le puntate di Vite in fuga anche in diretta streaming su RaiPlay? Adesso che la programmazione su Rai Uno è terminata non puoi più seguire gli episodi in contemporanea televisiva certo, ma puoi sempre recuperare tutte le puntate sulla piattaforma streaming.

continua a leggere dopo la pubblicità

Grazie infatti a questo servizio gratuito puoi accedere ai dodici episodi della fiction con Anna Valle anche a programmazione televisiva conclusa.

Ripetiamo quindi che tutti gli episodi di Vite in fuga restano disponibili per lo streaming anche dopo essere andati in onda su Rai Uno! Ecco come recuperare le puntate di Vite in fuga in streaming su RaiPlay!