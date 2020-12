vite-in-fuga-ultima-puntata:-anticipazioni-e-programmazione

Vite in fuga ultima puntata quando va in onda su Rai 1?

La fiction per la regia di Luca Ribuoli, Vite in fuga, debutta il 22 novembre 2020 su Rai 1 in prima visione assoluta. Noi di TvSerial.it abbiamo anche il piacere di partecipare alla presentazione stampa del 16 novembre 2020 con Anna Valle che interpreta Silvia Stellati / Anna Fabbri. Per l’attrice – tra le tante domande a cui la fiction tenta di rispondere – c’è anche questa: “fino a che punto ci spingeremmo per proteggere la nostra famiglia e fino a che punto siamo capaci noi donne – magari – di credere nell’uomo che ci è accanto da vent’anni”? Vite in fuga con l’ultima puntata dà una sua risposta. Quando va in onda l’ultimo episodio?

Continua la programmazione con un doppio appuntamento alla settimana anche a dicembre 2020. L’ultima puntata di Vite in fuga va in onda su Rai 1 in prima tv assoluta lunedì 7 dicembre 2020 alle ore 21.25 circa.

Vite in fuga anticipazioni ultima puntata

claudio gioè in una scena di vite in fuga credits rai

L’ultima puntata di Vite in fuga, vale a dire la sesta, è composta da due episodi. Infatti, le puntate totali della prima stagione della fiction sono dodici. Ogni puntata per la messa in onda su Rai Uno è formata da un doppio episodio. L’ultima puntata è la somma, quindi, dell’episodio 11 e dell’episodio 12. Si intitolano rispettivamente Casiraghi e Wilcock.

Claudio Caruana (Claudio Gioè) deve fare i conti con un’amara verità. È sotto ricatto e la sua posizione è sempre più difficile.

A fronte della sparizione di Alessio (Tobia De Angelis) e Ilaria (Tecla Insolia), Silvia (Anna Valle) e Claudio fanno fronte comune. Anche se come coppia vivono non pochi problemi, i due coniugi sanno che è il momento di fare fronte comune per cercare i loro figli. Dove sono i ragazzi?