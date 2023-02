viterbo-alla-milanese-bit-“porta”-la-macchina-di-santa-rosa-e-i-valori-del-medioevo

Nuova macchina di Santa Rosa nel 2024 e grandi preparativi per il Giubileo 2025

MILANO – Viterbo quest’anno è sbarcato alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo – di Milano, e lo ha fatto promuovendo già il Trasporto del 3 settembre 2023 con materiale distribuito in tutti gli stand dei buyers accreditati.

“Essere presenti alla BIT Milano è un’opportunità che abbiamo voluto assolutamente sfruttare per promuovere la nostra città – ha dichiarato la sindaca Chiara Frontini -.

Ospiti della Rete dei Luoghi Medievali, che ha organizzato il festival avuto a Viterbo lo scorso anno, per la nostra città, chiaramente abbiamo promosso il Trasporto della Macchina di Santa Rosa, portando alla fiera già il materiale del 2023.



Il Trasporto è simbolo di Viterbo e Patrimonio Unesco, è nostro dovere, ed è anche un onore, farlo conoscere al grande pubblico. Per questo non escludiamo un maggior coinvolgimento alla BIT all’edizione 2024, complice anche la candidatura a Capitale Europea della Cultura, per la quale il tema trainante saranno proprio i valori e i significati del medioevo”.

E quest’anno il Trasporto della Macchina di Santa Rosa prevederà un evento speciale con passaggio di consegne, in attesa di vedere la nuova struttura nel 2024 e poi i grandi preparativi del Giubileo del 2025.

Vito Califano