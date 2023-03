Viterbo – Ancora auto scassinate, rubate centralina e sterzo nel cuore della notte

Non si placa la raffica di furti che sta interessando tutta la città, gli abitanti chiedono più sicurezza

VITERBO – Ancora furti in città, ad essere prese di mira da circa un mese, auto di grossa cilindrata. Spesso nei parcheggi di centri sportivi o ricreativi. Furti commessi sempre con la stessa dinamica: finestrino spaccato, e asportazione di centralina, sterzo e oggetti di valore, borse e giubbotti, con danni che ammontano a circa 14mila euro. Solo due settimane fa un uomo è stato arrestato, perché incastrato dalle immagini dalla telecamerina di una delle auto che stava derubando. Dopo Santa Barbara e Cappuccini, questa volta il quartiere è quello della Mazzetta precisamente via del Carnaro. Ad essere “colpite” due Bmw, nel cuore della notte, e in una zona solitamente tranquilla, ora gli abitanti sono preoccupati e sperano che il potenziamento di telecamere annunciato dall’amministrazione comprenda anche il loro quartiere.

b.f.

Vittorio Ferla