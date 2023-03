Viterbo – Ancora controlli straordinari della città da parte degli agenti di Polizia

VITERBO – Anche nel mese di febbraio appena terminato la Polizia di Stato della Questura di Viterbo, oltre alla costante presenza nell’arco delle 24 ore delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha effettuato nel capoluogo diversi servizi di controllo straordinario del territorio finalizzati a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai turisti.

Nel corso dei dispositivi, svoltisi nelle ore pomeridiane e serali con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Roma, della Sezione Polizia Stradale di Viterbo e della Polizia Locale di Viterbo, sono stati effettuati numerosi posti di controllo e garantita una continua vigilanza dinamica nelle strade principali della città con particolare attenzione al centro storico, alle zone più sensibili come l’area intorno a Viale Trento ma anche ad alcuni quartieri periferici quali Santa Barbara e Bagnaia.

Le attività hanno consentito di identificare complessivamente oltre 351 persone, molte delle quali di nazionalità straniera e diverse con precedenti di polizia e 241 veicoli con 10 sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada.

I servizi rafforzati proseguiranno ancora nelle prossime settimane per aumentare il livello di sicurezza del capoluogo viterbese e prevenire il compimento di reati predatori.

Vittorio Rienzo