Viterbo – Appuntamento alla scoperta del Bosco esoterico del Montecchio

Guiderà il percorso Pier Isa della Rupe in collaborazione con Tuscia Nascosta Escursioni

VITERBO – Se sei un viaggiatore senza bagaglio, se ami il mistero e sei pronto per un viaggio astrale nel futuro, ti aspetta il Bosco Esoterico Letterario del Montecchio, dove vivevano le famose Streghe.

Erano veramente streghe? Conoscevano i segreti della mente? Possedevano l’arte di comprendere animali e erbe? Perché ancora spaventano tanto? Forse perché le streghe non possono morire.

Supereranno mode, manie, costumi anzi, hanno già superato tutto, se è vero come è vero che ancora ne parliamo, se c’è chi si chiede se riescano a volare, ma soprattutto ci saranno sempre perché è dentro di noi la magia bianca o nera, la strega o la fata.

Quanto è sottile e incerta la linea di separazione? L’una è l’altra non sono forse la stessa identica cosa? Pier Isa della Rupe illustrerà il percorso raccontando e leggendo brani dal classico ” Le Streghe del Montecchio”.

Con le testimonianze documentali, le leggende e i luoghi che lei stessa ha rinvenuto durante anni di ricerche. Molte saranno le scoperte salendo sulla Montagna Sacra.

Appuntamento a Bagnaia per le ore 9.30. (durata 4 ore)

Ci si sposta poi in auto ai piedi del Montecchio da dove inizia il vero e proprio percorso esoterico-letterario.

Lungo il sentiero che sale nello splendido sottobosco Cimino, ci si fermerà in alcune tappe fondamentali, tra cui la capanna di Bianca e Andrea, il Masso della fertilità, Grotta del seme (ingresso nella grotta), Custode della piana sacra, Pietra Curativa, Osservatorio astronomico (racconto di Rita Angelutii la prima strega condannata e bruciata in Italia, nel viterbese, nel 1347), gli occhi della Grande Dea Madre con a fianco scolpito il terzo occhio e in fine il Trono delle Streghe.

Prenotazione obbligatoria entro le 16 del giorno precedente al numero: 3280166513 – Elisa guida ambientale escursionistica o via mail a: elisaescursioni@gmail.com.

pappa2200