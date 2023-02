Viterbo – Auto di valore rigata al Carmine, la polizia rintraccia l’autore grazie alla dash cam

Prontamente rintracciato l’autore del gesto che era rientrato a casa

VITERBO – Vistosa rigatura per un’auto di alto valore parcheggiata nel quartiere Carmine. E’ accaduto ieri sera, ma il proprietario non si è dato per vinto e quando ha visto le portiere danneggiate ha chiamato la polizia.

L’auto, estremamente tecnologica a era dotata di un dispositivo la dash cam in modalità sentinella, una funzione che permette di monitorare le attività sospette che si verificano intorno ad essa quando è parcheggiata e chiusa in determinati luoghi. Così dalle immagini restituite si è potuto risalire ad un ragazzo, chiaramente visibile, che dopo aver rigato l’auto faceva ingresso nel palazzo di fianco. La polizia ha facilmente rintracciato l’autore del danneggiamento che incredulo e pentito si è offerto di ripagare il danno, che risulta di notevole entità.

Vittorio Rienzo