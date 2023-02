Viterbo – Buzzi (FdI): “Non riusciamo neanche a fare un evento già esistente e vogliamo diventare capitale europea della Cultura?”

VITERBO – Non si placa la polemica sorta dopo il dietro front del comune alla manifestazione Viterbo in Fiore, è ancora Buzzi, responsabile del circolo Fratelli d’Italia ad affondare il colpo, su sviluppo della città e turismo, prendendo di mira chi ne detiene le deleghe :

“Ci candidiamo a Città della Cultura Europea per il 2033 e non riusciamo a mettere in programma per l’anno in corso nemmeno quello che già esiste. Forse è il caso di rivedere al ribasso gli obiettivi: magari il prossimo Natale evitiamo di farlo come quest’anno.

La seconda considerazione, più politica, riguarda invece lo stato di salute di una maggioranza che ha promesso di rompere col passato e che del passato si serve per i pochissimi risultati ottenuti. Non c’è una, e dico una, iniziativa della Giunta Frontini che non sia la prosecuzione di attività programmate dalla precedente amministrazione.

Anche in questo caso, basterebbe evitare di usare certi toni nei confronti dell’opposizione (e della città che sembra non aver colto fino in fondo la fortuna che le è capitata) e uscire dal reality in cui sembra di essere piombati“.

Infine “per il bene della città” Buzzi chiede le dimissioni dell’assessore Silvio Franco. “La politica, ci hanno spiegato, non è un mestiere ma mettersi al servizio della comunità. Che non sia il mestiere dell’assessore Franco si vede e allora faccia un servizio a Viterbo salutandoci. Viterbo ha bisogno di ben altro impegno”. Conclude.

Vito Califano