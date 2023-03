Viterbo – Contrasto ai cinghiali, Frontini incontra gli abitanti di via Genova

Appuntamento il 7 marzo al bar Espresso

VITERBO – E’ la zona che più di altre soffre la presenza di ungulati, “abitanti” nel vicino parco dell’ Urcionio, da dove, giorno e ogni notte escono alla ricerca di qualcosa da grufare nelle vie limitrofe, appunto via Genova e via Belluno, distruggendo i mastelli dei rifiuti e spargendo il loro contenuto per terra, così che ogni mattina i residenti sono costretti a scene disgustose.

La sindaca Chiara Frontini ha deciso quindi di incontrare gli amministratori di condominio e i residenti di via Genova e via Belluno, per domani 7 marzo alle ore 18,45 (per iniziare alle 19) al Bar Espresso di via Genova. “Sarà un incontro informativo sui primi provvedimenti necessari per l’attuazione del piano cinghiali – ha spiegato la sindaca -. Daremo indicazioni operative sulle misure da prendere e i comportamenti da tenere per limitare i danni che i cinghiali, soprattutto in alcune zone, stanno creando”.

Ufficio Stampa