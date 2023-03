Viterbo – Doveva essere in carcere e fuori dall’Italia, uomo fermato per spaccio e falsa identità

VITERBO – Nel primo pomeriggio di ieri 28 febbraio durante l’attività di controllo del territorio, una volante della Questura ha rivolto l’attenzione verso un nigeriano che aveva un atteggiamento sospetto. All’avvicinarsi degli agenti l’uomo si è dato alla fuga gettando verso dei cespugli qualcosa (probabilmente droga). Fermato dopo poche centinaia di metri gli agenti raggiunti anche da personale della Squadra Mobile hanno provveduto ad una perquisizione domiciliare presso la residenza del fermato rinvenendo sostanza stupefacente del tipo eroina hashish e strumenti per il confezionamento.

La presunta sostanza stupefacente di cui si era disfatto, purtroppo non è stata ritrovata, ma

un attento controllo sulla identità personale (svariati Alias) appurava che in capo allo stesso pendeva un ordine di carcerazione a seguito di sentenza definitiva per precedenti attività di spaccio di stupefacenti e la misura di sicurezza dell’espulsione.

Il nigeriano, 28enne, richiedente permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato condotto alla casa circondariale di Isernia.

valipomponi