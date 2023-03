Viterbo – “Impresa in Blockchain”, workshop di Federlazio per Pmi

VITERBO – La Federlazio, dopo il grande successo di “Pillole di futuro”, seminari sui megatrend strategici realizzati per i suoi cinquant’anni, organizza dal prossimo 18 marzo “Impresa Blockchain”, un percorso di formazione professionale verticale costituito da sette workshop e rivolto a tutte le Pmi interessate ad acquisire le nozioni chiave di questa tecnologia, capirne l’ormai fondamentale importanza commerciale e applicarla al proprio business aziendale.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Ateneo Impresa e The Blockchain Management School, prevede un incontro in live streaming nello spazio digitale del Campus Virtuale. Un vero e proprio hub al quale i partecipanti, attraverso un account personale, potranno accedere per assistere in diretta alle lezioni tenute da professionisti del settore e rivederle in completa autonomia in qualsiasi momento della giornata.

Diversi gli argomenti che saranno trattati nell’ambito dei sette incontri: si parte con l’applicazione al mondo dell’impresa e i diversi aspetti (anche legali) della tecnologia Blockchain, passando poi a Metaverso, Smart Contract, Bitcoin, NFT e Finanza Decentralizzata.

In cattedra professionisti del settore come Gian Luca Comandini (direttore di The Blockchain Management School), Domenico Barra (cofondatore di Adamantic), Luigi Travaglini (Coinbar), Alessandro Ghiani (Cassazionista dell’Università degli studi internazionali di Roma) e Pier Paolo Foderà (AD di Adamantic).

Per informazioni e iscrizioni, Segreteria Federlazio – Tel. 0761/303230

Mail: federlazio.viterbo@federlazio.it

Ufficio Stampa