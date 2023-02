Viterbo – Ladre minorenni prendono a schiaffi e morsi commessi del Centro commerciale, denunciate

VITERBO – Rapina in un centro commerciale in via Garbini. Erano le circa le 20 di ieri sera quando due ragazze minorenni sono state sorprese da personale del centro commerciale mentre occultavano cosmetici all’interno della propria borsa.

Fermate prima dell’uscita, hanno tentato di darsi alla fuga colpendo con schiaffi il volto della commessa che le tratteneva e mordendo fortemente al braccio un altro commesso giunto in soccorso alla collega. Intervenuta la polizia, le due sono state denunciate a piede libero, vista la minore età, per rapina impropria ed una delle stesse collocata presso una casa famiglia.

