Viterbo – Lavori di prolungamento della SS 675 – In Prefettura la sottoscrizione di un protocollo per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata

VITERBO – Il prossimo 3 marzo, alle ore 11, nella Sala Coronas del Palazzo del Governo, il Prefetto Antonio Cananà, il direttore tutela aziendale di ANAS s.p.a. Maria Dolores Rucci e il commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali sulla SS 675 Umbro-Laziale Ilaria Maria Coppa stipuleranno, alla presenza del Questore e dei Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, un protocollo di intesa per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’appalto per la realizzazione del primo stralcio della tratta della SS 675 che collegherà Monte Romano a Civitavecchia.

Per la parte del protocollo attinente alla vigilanza sulle modalità di assunzione della manodopera e sul rispetto degli adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal Ccnl di categoria, il protocollo sarà sottoscritto anche dal Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali Fillea-CGIL, Filca-CISL e Feneal-UIL.

